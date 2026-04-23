Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERIGO

Supermercado é interditado com 1,8 tonelada de alimentos vencidos

O estabelecimento foi alvo de uma inspeção da Vigilância Sanitária

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os alimentos vencidos foram recolhidos
Os alimentos vencidos foram recolhidos -

Um supermercado teve seu estoque interditado em Vitória da Conquista nesta quinta-feira, 23. O estabelecimento foi alvo de uma inspeção da Vigilância Sanitária, que apreendeu 1,8 toneladas de alimentos, incluindo alguns com data de vencimento de 2024.

Segundo informações divulgadas pela Coordenação Municipal da Vigilância Sanitária, os produtos estavam expostos nas prateleiras e armazenados em área de estoque para comercialização, oferecendo perigo aos consumidores.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos com autorização do pai
Cultura do Grau: evento em Castro Alves arrecada toneladas de comida para doação
Alerta! 450 mil eleitores baianos estão impedidos de votar em 2026

Dentre os principais itens vencidos estavam os de consumo básico e rápido, como biscoitos, pães, cereais, feijão e arroz. Os alimentos serão encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal para descarte imediato.

De acordo com o órgão, a comercialização destes alimentos configura infração sanitária grave e por isso eles devem ser imediatamente segregados e descartados. A prática ainda fere o Código de Defesa do Consumidor e caso haja reincidência, o estabelecimento pode sofrer interdição total das atividades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia vigilância sanitária vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os alimentos vencidos foram recolhidos
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Os alimentos vencidos foram recolhidos
Play

Integrante da banda de Netto Brito tranquiliza fãs após choque em show; veja vídeo

Os alimentos vencidos foram recolhidos
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Os alimentos vencidos foram recolhidos
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

x