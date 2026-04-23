Supermercado é interditado com 1,8 tonelada de alimentos vencidos

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Os alimentos vencidos foram recolhidos - Foto: Divulgação

Um supermercado teve seu estoque interditado em Vitória da Conquista nesta quinta-feira, 23. O estabelecimento foi alvo de uma inspeção da Vigilância Sanitária, que apreendeu 1,8 toneladas de alimentos, incluindo alguns com data de vencimento de 2024.

Segundo informações divulgadas pela Coordenação Municipal da Vigilância Sanitária, os produtos estavam expostos nas prateleiras e armazenados em área de estoque para comercialização, oferecendo perigo aos consumidores.

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Dentre os principais itens vencidos estavam os de consumo básico e rápido, como biscoitos, pães, cereais, feijão e arroz. Os alimentos serão encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal para descarte imediato.

De acordo com o órgão, a comercialização destes alimentos configura infração sanitária grave e por isso eles devem ser imediatamente segregados e descartados. A prática ainda fere o Código de Defesa do Consumidor e caso haja reincidência, o estabelecimento pode sofrer interdição total das atividades.