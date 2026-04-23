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Cultura do Grau: evento em Castro Alves arrecada toneladas de comida para doação

Grupo arrecadou 70 toneladas de alimentos durante festival

Redação
Por Redação

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Imagem ilustrativa da imagem Cultura do Grau: evento em Castro Alves arrecada toneladas de comida para doação
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Os membros da Federação do Grau da Bahia realizaram, nesta quinta-feira, 23, a entrega de cerca de 70 toneladas de alimentos arrecadados durante o Festival de Cultura do Grau, realizado no município de Castro Alves.

A ação solidária ocorreu no Comando de Policiamento da Região do Recôncavo (CPR), onde os donativos foram destinados à Polícia Militar, que ficará responsável pela distribuição dos alimentos à população.

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A iniciativa reforça o caráter social do evento, que além de movimentar a cultura e a economia local, também promoveu a arrecadação de donativos. A iniciativa contou com a participação de representantes da federação, da Polícia Militar e do prefeito de Castro Alves, Jadson Soares.

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Durante o ato, o coronel da Polícia Militar Botelho destacou a importância da parceria entre os organizadores do evento e as forças de segurança.

“O grau é uma realidade e não tem como fugir. É preciso planejamento, estratégia e parceria. Aqueles que saíram do evento e pensaram que não ia ter fiscalização se deram mal. Contem sempre com a Polícia Militar”, afirmou.

Um dos organizadores do evento, Thiancle Araújo reforçou o compromisso com a prática responsável da modalidade. “Nós queremos um grau fora das ruas, com regras e segurança. O grau nas ruas será coibido pela Polícia Militar”, pontuou.

Também organizador do festival, Marcola do Grau destacou a importância da ação solidária e o impacto positivo do evento para a sociedade. “Além de promover o esporte com responsabilidade, conseguimos ajudar muitas famílias com a arrecadação desses alimentos. Esse é um resultado que mostra a força do grau quando é feito com organização”, afirmou.

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Tags:

Castro Alves Grau Bahia Solidariedade

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