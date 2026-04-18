Castro Alves se consolida como capital nacional da "Cultura do Grau"

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Festival já ultrapassou marca de 15.200 inscritos. - Foto: Divulgação

O município de Castro Alves, Recôncavo Baiano, vive um momento sem precedentes. A realização do Festival de Cultura do Grau não é apenas um marco esportivo e cultural, mas um fenômeno econômico que posiciona a cidade como um dos principais palcos do segmento no Brasil.

Com inscrições ainda abertas até este domingo, 19, o evento já apresenta números que impressionam pela magnitude e alcance geográfico.

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Alcance nacional

De acordo com dados oficiais da Federação do Grau da Bahia, o festival já ultrapassou a marca de 15.200 inscritos. O que chama a atenção é a capilaridade do público: participantes de 384 cidades, oriundos de 26 estados brasileiros, transformaram Castro Alves no epicentro do movimento neste final de semana.

O estado anfitrião domina o público com 14.465 participantes de 305 municípios diferentes.

Pernambuco e Sergipe (155 cada), Ceará (62) e Alagoas (56) lideram a lista de visitantes de fora da Bahia. A injeção é de R$ 3,5 Milhões na Economia Local

O impacto financeiro é visível e imediato. Estimativas atuais apontam que o festival já movimentou cerca de R$ 3.501.650,00.

Como as inscrições permanecem abertas durante a programação, a expectativa é que este montante cresça significativamente até o encerramento.

Impacto na região

O evento deve criar uma alta rotatitivade na melhora da economia local. Hotéis e pousadas lotados e alta no aluguel por temporada. Sendo assim, bares, restaurantes e supermercados esperam fluxo recorde. Ambulantes locais esperam registrar forte incremento nas vendas.

O transbordamento econômico é tamanho que a rede hoteleira de Castro Alves atingiu capacidade máxima, forçando turistas a buscarem abrigo em cidades vizinhas, o que distribui a riqueza gerada pelo evento por todo o Recôncavo Baiano.

Novo polo turístico

O sucesso do festival prova a capacidade logística de Castro Alves em sediar eventos de grande escala com organização e segurança. Mais do que uma reunião de entusiastas, o evento funciona como uma vitrine para o turismo de experiência.

A expectativa é de que visitantes descubram a gastronomia local e os pontos turísticos da região pela primeira vez, o que projeta Castro Alves no cenário nacional para além dos dias de evento."l

Com a programação seguindo até domingo, 19, o Festival de Cultura do Grau deixa de ser apenas uma data no calendário para se tornar um pilar estratégico do desenvolvimento econômico e da identidade cultural da região.