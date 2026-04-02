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FIM DA CLANDESTINIDADE

Grau conquista status de esporte e ganha arena com regras rígidas

Federação apresenta ao MP-BA plano para legalizar paredões e guerra de espadas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/04/2026 - 19:54 h | Atualizada em 03/04/2026 - 1:18

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Demonstração no Parque de Exposições serviu de base para reunião estratégica com Ministério Público
Demonstração no Parque de Exposições serviu de base para reunião estratégica com Ministério Público -

A última quarta-feira, 1º, entrou para o calendário da cultura urbana baiana como o dia em que o "Grau" (manobras de motociclismo) deixou a clandestinidade das ruas para ocupar o status de esporte organizado. Em um evento sem intercorrências, o Parque de Exposições de Salvador inaugurou uma área dedicada à prática, reunindo mais de 1.500 entusiastas sob rígidos protocolos de segurança.

O espaço foi estruturado com ambulâncias, socorristas, sinalização e seguros de responsabilidade civil e patrimonial. Para participar, a exigência foi absoluta: apenas pilotos com equipamentos de proteção completos e motocicletas em conformidade puderam acessar a pista.

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“Esta é uma vitória construída com diálogo. O Grau não é desordem, é esporte e cultura. O lugar correto é aqui, com regras, e não nas ruas, onde a prática continua sendo crime”, afirmou Thiancle Araújo, diretor jurídico da Federação do Grau da Bahia.

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Pacto pela legalidade

A demonstração de organização no Parque de Exposições serviu de base para uma reunião estratégica com o Ministério Público da Bahia (MP-BA). A Federação busca agora a padronização estadual para outros dois pilares da cultura popular: os Paredões de som e a Guerra de Espadas.

No encontro, foram apresentadas as diretrizes para eventos oficiais, que passam a exigir obrigatoriamente o AVCB do Corpo de Bombeiros, seguro para participantes e autorização municipal.

Guerra de espadas e paredões

Para a Guerra de Espadas, a proposta é a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) já para 2024. O plano prevê a criação de "espadódromos" — áreas isoladas e seguras —, assistência de técnicos em explosivos e suporte logístico para moradores das áreas afetadas.

Quanto aos paredões, o modelo defendido é o de Castro Alves (BA), onde os eventos ocorrem com áreas delimitadas e fiscalização de decibéis.

“O Ministério Público não é contra a cultura, mas a favor do sossego e da segurança. Com regras claras, todos podem coexistir”, explicou Araújo.

O que muda?

  • Grau: proibido em vias públicas; permitido apenas em arenas homologadas com equipe médica.
  • Paredões: deixam de ser eventos espontâneos para ter áreas com alvará e controle de ruído.
  • Guerra de espadas: transição para locais controlados, com limite de tempo e seguro para danos.

Uma nova rodada de negociações deve definir, nas próximas semanas, o texto final do TAC que vai reger as festividades de 2026 em todo o estado.

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Tags:

Grau motociclismo guerra de espadas Salvador

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