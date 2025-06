Sem sair de Salvador: Parque de Exposições abre temporada do São João

Os amigos Albert, Yasmin, Luana e Lorena - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Com o início da programação no Parque de Exposições, nesta quarta-feira, 18, o São João da Bahia já toma conta de Salvador. O espaço, que recebe atrações até o dia 23 de junho, virou ponto de encontro entre amigos, casais e até quem veio de fora só para matar a saudade da festa.

A nutricionista Kelly Souza, por exemplo, nasceu em Salvador, mas atualmente mora em Manaus (AM). Ela desembarcou na cidade especialmente para curtir o clima de São João e planeja explorar os festejos além do Parque.

“Os planos também são ir no Pelourinho, conhecer outros pontos de festa na cidade, até porque eu tô aqui a passeio. Eu sou daqui, mas eu moro em outro estado. Então, a perspectiva é que eu curta outros pontos da cidade de festa, no Pelourinho, no Costa Azul”, contou.

Já para Luana Santos, que veio acompanhada dos amigos Lorena Rohrs, Yasmin Vitória e Albert Senna, todos de Salvador, o Parque de Exposições é o destino certo para curtir os festejos.

“Eu pretendo vir mais dois dias, hoje, dia 19, amanhã, e dia 23, porque as atrações do dia 23 estão muito boas. Não vou para outro lugar, vou curtir aqui no parque mesmo. Só venho até a véspera porque não gostei das outras atrações”, explicou Luana.

Kelly com as amigas | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Lorena, por outro lado, pretende aproveitar parte da programação oficial e fazer um giro por outras regiões. “Eu venho outros dias com elas e pretendo ir um dos dias para a Paripe, porque é perto da minha casa. Mais perto do São João, só venho dia 23”, disse.

Quem também não quer perder os shows do Parque é Yasmin, animada com a programação. “Minhas expectativas do São João estão muito altas. Vim hoje, no primeiro dia, pretendo vir amanhã. No sábado também, mas ainda não tenho certeza, e no dia 23. Só pretendo vir para o Parque nesses dias. Já no São Pedro eu pretendo viajar pra descansar, vou para o interior. Vim hoje pra ver Iguinho e Lulinha”, contou.

Para Albert, o primeiro dia do evento foi a única chance de aproveitar antes da rotina apertar. "A princípio eu vim hoje porque a partir de amanhã eu já pego firme na barbearia, então não vou ter mais tempo. Aí hoje como tem uma dupla que eu gosto, que é Iguinho e Lulinha, vim prestigiar. Depois disso, quando eu encerro a atividade na barbearia, eu vou passar um tempo no interior, dia 24 já fico por lá”, explicou.

Para alguns, como o casal Luan Matheus e Vanessa Medina, o Parque foi apenas o esquenta para os planos no interior.

“Viemos para o primeiro dia do evento porque é a prévia do São João e a gente pretende ir para o interior curtir. As atrações estão excelentes, porém a gente não quer ficar na cidade para poder curtir, viajar, descansar e aproveitar o que é melhor da Bahia, no interior, curtir o licor, a paz do interior, na tranquilidade e o sossego. Apesar das atrações, o resto da semana está excelente, mas a prévia do São João é curtir hoje e viajar ao São João, pelo menos 10 dias, que são as minhas férias. Vamos para Maragogipe”, contou Luan.

O casal Luan Matheus e Vanessa Medina | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

