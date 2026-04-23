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RENOVAÇÃO

Alerta! 450 mil eleitores baianos estão impedidos de votar em 2026

Eleitores estão com o título cancelado

Agatha Victoria Reis
Por

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Eleições de 2026
Eleições de 2026 -

Com a proximidade das eleições de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informou que cerca de 453.414 eleitores estão com o título de eleitor cancelado no estado.

A regularização do documento pode ser feita presencialmente em cartórios ou unidades de atendimento da Justiça Eleitoral. O prazo segue até o dia 6 de maio. Após essa data, o cadastro será encerrado, impedindo a participação no pleito.

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As eleições estão marcadas para o dia 4 de outubro de 2026.

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O que acontece se não regularizar o título?

De acordo com o TRE-BA, quem não regularizar a situação eleitoral ficará sujeito a uma série de restrições civis, tanto no setor público quanto privado. Entre as principais estão:

  • Impossibilidade de emitir passaporte
  • Impedimento para tomar posse em cargo público
  • Dificuldade para renovar matrícula em instituições de ensino
  • Restrições na inscrição em concursos públicos

Como regularizar o título de eleitor

Em Salvador, a regularização pode ser feita nos cartórios eleitorais, nas Centrais de Atendimento ao Público (CAP), nos postos do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e em unidades descentralizadas da Justiça Eleitoral. Para regularizar o título, é preciso apresentar:

  • Documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou passaporte)
  • Comprovante de residência atualizado
  • Comprovante de quitação militar (obrigatório para homens entre 19 e 45 anos)

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