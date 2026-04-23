União libera R$ 1 milhão para cidades da Bahia afetadas por desastres

Siga o A TARDE no Google

Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais - Foto: Reprodução | Prefeitura de Caculé

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta quinta-feira, 23, o repasse de R$ 8.424.415,06 para ações emergenciais em 18 municípios afetados por desastres em diferentes regiões do país.

As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e contemplam cidades dos estados do Pará, Bahia, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia entre os estados beneficiados

Na Bahia, quatro municípios foram contemplados com recursos federais para ações de resposta:

Caculé: R$ 210.650,00

R$ 210.650,00 Santa Cruz da Vitória: R$ 307.449,00

R$ 307.449,00 São Gabriel: R$ 47.850,00

R$ 47.850,00 Serra do Ramalho: R$ 510.359,00

Os valores serão utilizados em ações emergenciais, como assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas afetadas.

Como funciona o repasse

Os recursos são liberados com base em critérios técnicos, que consideram fatores como a magnitude do desastre, o número de pessoas afetadas e as necessidades apresentadas pelos municípios.

Para ter acesso aos valores, é necessário que a cidade tenha reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A solicitação é feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), onde os planos de trabalho são analisados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.

Após aprovação, o repasse é oficializado por portaria publicada no DOU, com pagamento em parcela única e prazo de até 180 dias para execução das ações. Municípios também precisam prestar contas em até 30 dias após o fim do prazo ou conclusão dos gastos.