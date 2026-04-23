Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFESA CIVIL

União libera R$ 1 milhão para cidades da Bahia afetadas por desastres

Valores serão utilizados para assistência às vítimas e recuperação de áreas atingidas

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais
Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais -

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta quinta-feira, 23, o repasse de R$ 8.424.415,06 para ações emergenciais em 18 municípios afetados por desastres em diferentes regiões do país.

As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e contemplam cidades dos estados do Pará, Bahia, Piauí, Amazonas, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bahia entre os estados beneficiados

Na Bahia, quatro municípios foram contemplados com recursos federais para ações de resposta:

  • Caculé: R$ 210.650,00
  • Santa Cruz da Vitória: R$ 307.449,00
  • São Gabriel: R$ 47.850,00
  • Serra do Ramalho: R$ 510.359,00

Os valores serão utilizados em ações emergenciais, como assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas afetadas.

Como funciona o repasse

Os recursos são liberados com base em critérios técnicos, que consideram fatores como a magnitude do desastre, o número de pessoas afetadas e as necessidades apresentadas pelos municípios.

Leia Também:

Fim dos capacetes? Nova regra atinge motociclistas e muda vendas
Professores de Feira receberão 60% dos precatórios do FUNDEF
Conta de luz vai aumentar quase 6% na Bahia após reajuste da Aneel

Para ter acesso aos valores, é necessário que a cidade tenha reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A solicitação é feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), onde os planos de trabalho são analisados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.

Após aprovação, o repasse é oficializado por portaria publicada no DOU, com pagamento em parcela única e prazo de até 180 dias para execução das ações. Municípios também precisam prestar contas em até 30 dias após o fim do prazo ou conclusão dos gastos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia calamidade pública Desastres Naturais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais
Play

Integrante da banda de Netto Brito tranquiliza fãs após choque em show; veja vídeo

Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Caculé é um dos municípios contemplados pelos recursos federais
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

x