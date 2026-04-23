Fim dos capacetes? Nova regra atinge motociclistas e muda vendas

Siga o A TARDE no Google

Nova exigência do Inmetro começa em julho - Foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Uma mudança importante para quem usa motocicleta e também para o mercado de itens de segurança, já tem data para começar a valer. A partir de 1º de julho de 2026, capacetes vendidos no Brasil precisarão seguir um novo padrão obrigatório de identificação.

A regra faz parte da Portaria nº 314/2025 e determina a adoção de um selo digital com QR Code, que permitirá verificar a autenticidade e a conformidade dos produtos de forma mais rápida.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi definida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e também se aplica a extintores de incêndio e cilindros de GNV.

QR Code passa a ser obrigatório

O novo modelo de selo traz recursos digitais que permitem ao consumidor acessar informações diretamente pelo celular. A ideia é tornar mais fácil a verificação dos produtos e dificultar a circulação de itens falsificados.

Além disso, o sistema inclui elementos visuais e não visíveis que ajudam na rastreabilidade e no controle por parte dos órgãos de fiscalização.

A iniciativa faz parte do programa “Inmetro na Palma da Mão”, alinhado às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Prazos já estão em andamento



A transição para o novo modelo começou ainda em 2025. Desde 31 de dezembro, fabricantes e importadores já são obrigados a utilizar exclusivamente o selo digital, produzido pela Casa da Moeda do Brasil.

Para o comércio, o prazo é um pouco maior: distribuidores e lojistas têm até 30 de junho de 2026 para se adaptar. Depois disso, apenas produtos com o novo selo poderão ser vendidos.

Antes disso, os fabricantes tiveram até 31 de março de 2026 para comercializar itens com o modelo antigo.

Mais controle e menos fraude

Segundo o Inmetro, a mudança reforça o controle técnico sobre produtos considerados essenciais para a segurança da população.

A expectativa é aumentar a transparência das informações, reduzir fraudes e ampliar a confiança nos itens certificados.

Itens ligados à proteção da vida

De acordo com o diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro, João Nery, a atualização fortalece os mecanismos de controle e fiscalização.

“Os itens abrangidos pela medida estão relacionados à proteção da vida e exigem rigoroso controle técnico”, diz.

“Os extintores são essenciais para o combate a incêndios; os capacetes são fundamentais para a proteção de motociclistas e passageiros; e os cilindros de GNV armazenam gás sob alta pressão, o que demanda critérios técnicos ainda mais rigorosos”, afirmou João Nery.