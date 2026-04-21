Selo Bom Condutor: saiba tudo sobre programa de bonificação do governo

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Trânsito em Salvador - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Selo Bom Condutor, lançado no começo do ano de 2026, é uma certificação do Governo Federal concedida a motoristas com um bom histórico de comportamento no trânsito que pode gerar benefícios futuros, como a renovação automática e gratuita da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A adesão é voluntária, gratuita, e deve ser feita diretamente pelo aplicativo “CNH Digital” (CNH do Brasil). Não é necessário comparecer a uma agência do Detran para conseguir o selo.

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Passo a Passo para conseguir o Selo Bom Condutor

A ativação do Selo Bom Condutor é feita pelo aplicativo CNH Digital, disponível para Android e iOS. Veja como fazer:

Instale o app da CNH Digital na sua loja digital (App Store ou Google Play Store), certifique-se que está baixando o app oficial do Governo Federal; Faça o login com sua conta GOV.br; Selecione a opção “condutor” Clique em “Cadastro Positivo (RNPC)”, ela ainda pode aparecer como "Bom Condutor"; Autorize sua participação.

Selo Bom Condutor | Foto: Reprodução

Para que serve o Selo Bom Condutor

O selo serve como um identificador para beneficiar motoristas com um histórico positivo, sem infrações graves, sem pontos excessivos na carteira e com uma conduta segura no trânsito.

Como funciona o Selo Bom Condutor?

Após a adesão do RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores), o sistema do Senatran (Sistema Nacional de Trânsito), monitora automaticamente o histórico do condutor com base em dados como:

Infrações registradas nos últimos 12 meses;

Pontuação na CNH;

Ocorrências de acidentes com vítimas;

Suspensões e cassações de habilitação.

Caso o motorista mantiver o histórico limpo dentro dos critérios estabelecidos, o selo é atribuído de forma automática, sem necessidade de uma solicitação adicional.

Selo Bom Condutor | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quais os benefícios do selo?

Cidadãos que conseguem o Selo Bom Condutor tem acesso a diversas vantagens como:

Renovação automática da CNH sem precisar fazer exames médicos ou psicológicos periodicamente;

sem precisar fazer exames médicos ou psicológicos periodicamente; Renovação gratuita sem pagar a taxa de renovação da habilitação;

Prioridade em processos administrativos no Detran;

Possibilidade de descontos em seguros de veículo (a depender da seguradora);

Reconhecimento oficial do comportamento seguro no trânsito.

Importante: os benefícios se aplicam enquanto o condutor mantiver o histórico positivo. Infrações graves ou acúmulo de pontos podem suspender o selo.

O Selo Bom Condutor gera desconto no IPVA?

Até o momento não existe uma norma que garanta um desconto no IPVA para portadores do Selo Bom Condutor. Porém, alguns estados estudam ou já implementaram benefícios ligados ao comportamento no trânsito.

A Bahia apresenta uma norma neste viés, baseada no RNPC, os descontos podem chegar até 15%.