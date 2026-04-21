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Selo Bom Condutor: saiba tudo sobre programa de bonificação do governo

Motoristas que não sofrerem infrações há 12 meses serão bonificados com a renovação automática e gratuita da CNH

Gustavo Zambianco
Por

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Trânsito em Salvador
Trânsito em Salvador -

O Selo Bom Condutor, lançado no começo do ano de 2026, é uma certificação do Governo Federal concedida a motoristas com um bom histórico de comportamento no trânsito que pode gerar benefícios futuros, como a renovação automática e gratuita da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A adesão é voluntária, gratuita, e deve ser feita diretamente pelo aplicativo “CNH Digital” (CNH do Brasil). Não é necessário comparecer a uma agência do Detran para conseguir o selo.

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Passo a Passo para conseguir o Selo Bom Condutor

A ativação do Selo Bom Condutor é feita pelo aplicativo CNH Digital, disponível para Android e iOS. Veja como fazer:

  1. Instale o app da CNH Digital na sua loja digital (App Store ou Google Play Store), certifique-se que está baixando o app oficial do Governo Federal;
  2. Faça o login com sua conta GOV.br;
  3. Selecione a opção “condutor”
  4. Clique em “Cadastro Positivo (RNPC)”, ela ainda pode aparecer como "Bom Condutor";
  5. Autorize sua participação.
Selo Bom Condutor
Selo Bom Condutor | Foto: Reprodução

Para que serve o Selo Bom Condutor

O selo serve como um identificador para beneficiar motoristas com um histórico positivo, sem infrações graves, sem pontos excessivos na carteira e com uma conduta segura no trânsito.

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Como funciona o Selo Bom Condutor?

Após a adesão do RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores), o sistema do Senatran (Sistema Nacional de Trânsito), monitora automaticamente o histórico do condutor com base em dados como:

  • Infrações registradas nos últimos 12 meses;
  • Pontuação na CNH;
  • Ocorrências de acidentes com vítimas;
  • Suspensões e cassações de habilitação.

Caso o motorista mantiver o histórico limpo dentro dos critérios estabelecidos, o selo é atribuído de forma automática, sem necessidade de uma solicitação adicional.

Selo Bom Condutor
Selo Bom Condutor | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quais os benefícios do selo?

Cidadãos que conseguem o Selo Bom Condutor tem acesso a diversas vantagens como:

  • Renovação automática da CNH sem precisar fazer exames médicos ou psicológicos periodicamente;
  • Renovação gratuita sem pagar a taxa de renovação da habilitação;
  • Prioridade em processos administrativos no Detran;
  • Possibilidade de descontos em seguros de veículo (a depender da seguradora);
  • Reconhecimento oficial do comportamento seguro no trânsito.

Importante: os benefícios se aplicam enquanto o condutor mantiver o histórico positivo. Infrações graves ou acúmulo de pontos podem suspender o selo.

O Selo Bom Condutor gera desconto no IPVA?

Até o momento não existe uma norma que garanta um desconto no IPVA para portadores do Selo Bom Condutor. Porém, alguns estados estudam ou já implementaram benefícios ligados ao comportamento no trânsito.

A Bahia apresenta uma norma neste viés, baseada no RNPC, os descontos podem chegar até 15%.

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Tags:

cnh Programa Bom Condutor

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