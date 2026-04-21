BRASIL
Selo Bom Condutor: saiba tudo sobre programa de bonificação do governo
Motoristas que não sofrerem infrações há 12 meses serão bonificados com a renovação automática e gratuita da CNH
O Selo Bom Condutor, lançado no começo do ano de 2026, é uma certificação do Governo Federal concedida a motoristas com um bom histórico de comportamento no trânsito que pode gerar benefícios futuros, como a renovação automática e gratuita da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A adesão é voluntária, gratuita, e deve ser feita diretamente pelo aplicativo “CNH Digital” (CNH do Brasil). Não é necessário comparecer a uma agência do Detran para conseguir o selo.
Passo a Passo para conseguir o Selo Bom Condutor
A ativação do Selo Bom Condutor é feita pelo aplicativo CNH Digital, disponível para Android e iOS. Veja como fazer:
- Instale o app da CNH Digital na sua loja digital (App Store ou Google Play Store), certifique-se que está baixando o app oficial do Governo Federal;
- Faça o login com sua conta GOV.br;
- Selecione a opção “condutor”
- Clique em “Cadastro Positivo (RNPC)”, ela ainda pode aparecer como "Bom Condutor";
- Autorize sua participação.
Para que serve o Selo Bom Condutor
O selo serve como um identificador para beneficiar motoristas com um histórico positivo, sem infrações graves, sem pontos excessivos na carteira e com uma conduta segura no trânsito.
Leia Também:
Como funciona o Selo Bom Condutor?
Após a adesão do RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores), o sistema do Senatran (Sistema Nacional de Trânsito), monitora automaticamente o histórico do condutor com base em dados como:
- Infrações registradas nos últimos 12 meses;
- Pontuação na CNH;
- Ocorrências de acidentes com vítimas;
- Suspensões e cassações de habilitação.
Caso o motorista mantiver o histórico limpo dentro dos critérios estabelecidos, o selo é atribuído de forma automática, sem necessidade de uma solicitação adicional.
Quais os benefícios do selo?
Cidadãos que conseguem o Selo Bom Condutor tem acesso a diversas vantagens como:
- Renovação automática da CNH sem precisar fazer exames médicos ou psicológicos periodicamente;
- Renovação gratuita sem pagar a taxa de renovação da habilitação;
- Prioridade em processos administrativos no Detran;
- Possibilidade de descontos em seguros de veículo (a depender da seguradora);
- Reconhecimento oficial do comportamento seguro no trânsito.
Importante: os benefícios se aplicam enquanto o condutor mantiver o histórico positivo. Infrações graves ou acúmulo de pontos podem suspender o selo.
O Selo Bom Condutor gera desconto no IPVA?
Até o momento não existe uma norma que garanta um desconto no IPVA para portadores do Selo Bom Condutor. Porém, alguns estados estudam ou já implementaram benefícios ligados ao comportamento no trânsito.
A Bahia apresenta uma norma neste viés, baseada no RNPC, os descontos podem chegar até 15%.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes