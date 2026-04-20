Veja quando o “triângulo planetário” ficará visível no céu do Brasil

Fenômeno formado por Marte, Saturno e Mercúrio poderá ser visto pouco antes do nascer do sol - Foto: Reprodução/Clube de Astronomia Centauri

Um fenômeno astronômico vai marcar o céu brasileiro na madrugada desta terça-feira, 21: Marte, Saturno e Mercúrio poderão ser vistos a olho nu formando o chamado “triângulo planetário”.

A observação será possível em todo o país, desde que as condições do céu estejam limpas. No estado de São Paulo, a melhor visualização deve ocorrer principalmente em regiões do interior.

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Nos últimos dias, os três planetas apareceram próximos no céu em um padrão que lembra o formato das Três Marias, conjunto de estrelas da constelação de Órion. Esse tipo de configuração chama atenção por ser resultado da própria geometria do Sistema Solar e é considerado um alinhamento raro.

O ponto de maior visibilidade do fenômeno deve ocorrer pouco antes do nascer do Sol, por volta das 5h30 (horário de Brasília). A recomendação é observar a partir de locais com visão aberta para o horizonte leste, direção onde o Sol nasce.

Segundo o Clube de Astronomia Centauri de Itapetininga, no interior paulista, essa formação é apenas visual. Ou seja, os planetas não estão realmente próximos entre si no espaço. O que se percebe da Terra é uma alteração contínua no posicionamento aparente desses astros, provocada pelo movimento deles ao longo do Sistema Solar.