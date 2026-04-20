EUA determinam saída de delegado brasileiro após prisão de Alexandre Ramagem

Ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A atuação de um delegado brasileiro nos Estados Unidos virou alvo de questionamento do governo americano e acabou resultando em um pedido para que ele deixe o país. A medida, divulgada nesta segunda-feira, 20, está ligada ao caso do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que chegou a ser detido recentemente em território norte-americano.

Sem revelar o nome do agente, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental afirmou que uma autoridade estrangeira teria tentado “contornar pedidos formais de extradição” com o objetivo de levar adiante “perseguições políticas” nos Estados Unidos.

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"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o texto.

A identidade do delegado foi confirmada pela TV Globo após contato com a Embaixada do Brasil em Washington. Trata-se de Marcelo Ivo de Carvalho, que estava em missão oficial nos Estados Unidos, atuando em parceria com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), com base em Miami.

Ele havia sido enviado ao país em março de 2023 para um período inicial de dois anos. Depois disso, uma portaria ampliou sua permanência até agosto deste ano.

O caso ganhou repercussão após a prisão de Ramagem, ocorrida no dia 13 de abril, em Orlando, na Flórida. De acordo com a Polícia Federal, a detenção foi motivada por questões migratórias. O ex-deputado ficou sob custódia por dois dias antes de ser liberado.

Após sair do centro de detenção, ele gravou um vídeo agradecendo ao governo do então presidente Donald Trump, afirmando que não houve decisão judicial nem pagamento de fiança para sua liberação.

"Eu venho agradecer ao governo norte americano, da mais alta cúpula da administração Trump", disse Ramagem em uma publicação nas redes sociais.

Segundo informações repassadas por agentes do ICE à Polícia Federal, Ramagem poderá permanecer em liberdade enquanto aguarda a análise de um pedido de asilo. Ao mesmo tempo, autoridades brasileiras passaram a preparar um conjunto de documentos para tentar acelerar a deportação dele.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-deputado deixou o Brasil em 2025. Ele é apontado como integrante central de uma articulação que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Investigações da Polícia Federal, divulgadas pelo g1, indicam que a saída do país ocorreu de forma clandestina, antes da conclusão do julgamento. Há indícios de que ele tenha passado pela fronteira de Roraima com a Guiana antes de seguir para os Estados Unidos.

Ainda em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição já havia sido encaminhado às autoridades americanas. A documentação foi enviada ao Departamento de Estado pela Embaixada do Brasil em Washington no dia 30 de dezembro de 2025.

Quem é Ramagem

Delegado da Polícia Federal desde 2005, Alexandre Ramagem ganhou notoriedade ao integrar a equipe de segurança de Jair Bolsonaro após o atentado durante a campanha de 2018.

No governo Bolsonaro, assumiu o comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), período que passou a ser investigado por suspeitas de uso da estrutura do órgão para monitoramento ilegal de adversários políticos, no episódio conhecido como "Abin Paralela".

Em 2020, chegou a ser indicado para chefiar a Polícia Federal, mas a nomeação foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes devido à proximidade com a família do então presidente.

Eleito deputado federal em 2022 pelo Rio de Janeiro, com cerca de 59 mil votos, teve o mandato cassado em dezembro do ano passado após a condenação criminal.

Já em 2024, disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro e terminou a eleição em segundo lugar.