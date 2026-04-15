EM LIBERDADE
Condenado no Brasil, Alexandre Ramagem deixa prisão nos EUA
Segundo aPF, a detenção aconteceu por questões migratórias
Preso pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos (ICE) na segunda-feira, 13, em Orlando, na Flórida, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou a prisão nesta quarta, 15.
Segundo a Polícia Federal (PF), a detenção aconteceu por questões migratórias. Após a detenção, foi levado a um centro de Orange County e estava em uma cela separada.
Nesta quarta, o nome dele já não constava na lista de detidos do centro nem no sistema do Serviço de Imigração dos EUA (ICE, na sigla em inglês). De acordo com apuração da TV Globo ele foi liberado às 14h52, pelo horário local (15h52, em Brasília).
Ainda não há detalhes sobre a soltura. A PF afirmou que aguarda outras informações.
Condenado por tentativa de golpe
Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
As investigações da Polícia Federal apontam que o ex-parlamentar deixou o país para se asilar no país americano no mês de setembro de 2025.
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Sanções aplicadas a Ramagem
Ainda durante sua estadia no exterior, o ex-parlamentar sofreu as seguintes sanções:
- Cancelamento do passaporte: a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático após a cassação do seu mandato;
- Cassação do mandato: Em dezembro, Ramagem e Eduardo Bolsonaro tiveram os mandatos cassados pela Câmara;
- Bloqueio de salário: O STF determinou o bloqueio do salário parlamentar de Ramagem, antes da Câmara definir a sua cassação.
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