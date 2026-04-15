Condenado no Brasil, Alexandre Ramagem deixa prisão nos EUA

Siga o A TARDE no Google

Alxendre Ramagem viajou para os EUA em setembro de 2025. - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Preso pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos (ICE) na segunda-feira, 13, em Orlando, na Flórida, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou a prisão nesta quarta, 15.

Segundo a Polícia Federal (PF), a detenção aconteceu por questões migratórias. Após a detenção, foi levado a um centro de Orange County e estava em uma cela separada.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta quarta, o nome dele já não constava na lista de detidos do centro nem no sistema do Serviço de Imigração dos EUA (ICE, na sigla em inglês). De acordo com apuração da TV Globo ele foi liberado às 14h52, pelo horário local (15h52, em Brasília).

Ainda não há detalhes sobre a soltura. A PF afirmou que aguarda outras informações.

Condenado por tentativa de golpe

Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

As investigações da Polícia Federal apontam que o ex-parlamentar deixou o país para se asilar no país americano no mês de setembro de 2025.

Sanções aplicadas a Ramagem

Ainda durante sua estadia no exterior, o ex-parlamentar sofreu as seguintes sanções: