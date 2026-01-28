SOLICITAÇÃO
Governo brasileiro formaliza pedido aos EUA para extradição de Ramagem
Ex-diretor da Abin foi condenado a 16 anos de prisão e é considerado foragido
Por Rodrigo Tardio
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) oficializou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) o envio do pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem.
O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, detalhando que a solicitação foi entregue pela Embaixada do Brasil ao Departamento de Estado dos Estados Unidos no último dia 30 de dezembro de 2025.
Ramagem, que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos de reclusão. Atualmente em Miami, ele é considerado foragido pela Justiça brasileira; as investigações apontam que o ex-parlamentar deixou o território nacional através da fronteira com a Guiana.
Sem prazo
Em nota, o Ministério destacou que o processo de extradição não possui um cronograma fixo para análise por parte das autoridades estrangeiras. O órgão comparou o rito ao caso da ex-deputada Carla Zambelli, que também enfrenta um processo de extradição, mas perante a Justiça da Itália.
A permanência de Ramagem nos EUA depende agora da avaliação jurídica e diplomática do governo americano, que vai analisar se o pedido cumpre os requisitos do tratado bilateral de extradição vigente entre os dois países.
