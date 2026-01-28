POLÍTICA
Bahia amplia investimentos em água e beneficia cidades do interior
Valores investidos chegam a quase R$ 26,5 milhões
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A oferta de água potável é fundamental para a saúde pública e melhora a qualidade de vida da população. Por isso, o governo da Bahia avançou com novos investimentos para ampliar o acesso à água, beneficiando áreas urbanas e rurais. “É um investimento que as prefeituras dificilmente conseguiriam fazer sozinhas. Seguimos trabalhando para levar água tratada às cidades e aos distritos. Vamos seguir juntos, fortalecendo essa parceria”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira, 28.
Durante ato na Governadoria, o chefe do Executivo baiano realizou a assinatura das ordens de serviço para implantação de sistemas de abastecimento de água, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
O investimento é de quase R$ 26,5 milhões, divididos entre Ministério das Cidades (MCid) e pela gestão estadual, contemplando 7,3 mil habitantes de três municípios. Os serviços serão executados pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento (Cerb), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento (SIHS).
Leia Também:
“É muito importante o que está sendo desenvolvido. Uma parceria do Governo Federal com o Governo do Estado. São 7.300 pessoas que vão ter seus sonhos realizados com água caindo na sua torneira, água de qualidade. Isso sim é que é obra que enche nosso coração de alegria e que vamos continuar lutando”, disse a secretária de Infraestrutura Hídrica, Larissa Moraes.
“Mais uma vez, a Bahia lidera projetos de saneamento, tanto em execução quanto em captação de recursos, com atenção especial do Governo do Estado à zona rural e às comunidades. Trata-se de uma medida afirmativa forte e simbólica, pelo volume de investimentos e pelo cuidado com populações historicamente invisibilizadas”, destacou o presidente da Cerb, Jaime Vieira Lima.
O investimento na implantação do sistema em Santa Maria da Vitória é de quase R$ 11,1 milhões. Serão atendidas mais de 4 mil pessoas que moram em Cuscuzeiro, Riacho das Águas, Poços, Fazenda Barbosa, Gameleira, Capim Grosso, Piengo, Barriguda, Açudina e Baixão da Açudina. Em Feira da Mata, o equipamento é estimado em R$ 8,3 milhões e irá contemplar 614 moradores das localidades de Mangabeira, Tábuas, Vargens das Caraíbas, Pajeú, Pingueiras, Neves e Sanharol. Já em Bom Jesus da Lapa o aporte chega a R$ 7 milhões para beneficiar 1,918 pessoas em Juá, Bandeira, Santa Rita, Campo Grande 1 e Campo Grande 2.
“Agradeço a ajuda, a força que vocês deram para ter essa água em Feira da Mata. Com esse apoio a cidade melhora, a saúde melhora, Feira da Mata cresce”, disse o prefeito de Feira da Mata, Valmir Macedo. Já Tonho de Zé de Agdônio, de Santa Maria da Vitória, considera que isso é reflexo do cuidado que a gestão trata as cidades. “Vai fazer com que as pessoas permaneçam mais ali, com mais qualidade de vida. Estou muito feliz e tenho certeza que as pessoas também ficarão felizes. Água é vida”, disse o prefeito.
“Já tem mais R$ 26 milhões aprovados para o Rio das Rãs, que vai ser lançado em fevereiro. Então é um investimento de mais de R$ 30 milhões para ajudar o povo do interior de Bom Jesus da Lapa. Só tenho que agradecer”, anunciou o gestor do município, Eures Ribeiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes