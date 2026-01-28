Menu
POLÍCIA

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Ao menos três ossadas foram localizadas em área de mata em povoado baiano

Luan Julião

Por Luan Julião

28/01/2026 - 16:15 h

Investigação aponta que local era usado por criminosos para ocultar corpos de vítimas executadas
Investigação aponta que local era usado por criminosos para ocultar corpos de vítimas executadas

Uma área de mata fechada no povoado de São João do Monte, conhecido como Montinho, em Itabela, revelou um cenário que vinha sendo usado para apagar vestígios de crimes graves.

No local, identificado durante uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi encontrado um cemitério clandestino atribuído à atuação de integrantes do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Ao menos três ossadas humanas estavam enterradas de forma irregular.

O achado ocorreu na manhã desta quarta-feira, 28, após investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul), com apoio das Polícias Civil e Militar. Levantamentos apontavam que a área era utilizada para a ocultação de cadáveres, suspeita que se confirmou com a localização dos restos mortais.

As ossadas foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que dará continuidade aos procedimentos de identificação para posterior liberação às famílias. A área, no entanto, seguirá sendo alvo de novas diligências, já que há indícios de que outros corpos possam estar enterrados no mesmo espaço.

De acordo com elementos reunidos ao longo das investigações, o local pode ter sido usado de forma recorrente por criminosos, com a possibilidade de cerca de dez vítimas enterradas clandestinamente. As mortes estariam relacionadas a execuções atribuídas ao chamado “tribunal do crime”.

As informações que levaram à descoberta do cemitério clandestino tiveram origem em uma ação policial deflagrada no dia 20 de janeiro, voltada ao enfrentamento de crimes violentos letais intencionais (CVLI) atribuídos a um grupo criminoso que atua na região.

Na ocasião, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, apreenderam armamentos, rádios comunicadores, aparelhos celulares, uma balaclava e vestimentas camufladas.

