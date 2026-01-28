Bahia: ataque a tiros deixa dois homens feridos na porta de casa

Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio - Foto: Reprodução / Redes

Dois moradores do distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na noite de segunda-feira, 26. As vítimas estavam sentadas em frente a uma residência quando foram surpreendidas pelos disparos.

De acordo com registros que circulam nas redes sociais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos tiros contra as vítimas. Mesmo ferido, um dos homens conseguiu correr e se refugiar dentro de um imóvel. Logo após a ação, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Um dos atingidos sofreu ferimentos no braço, no pé e no peito. O outro foi baleado no pescoço. Ambos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Nova Viçosa e, devido à gravidade do quadro clínico, foram transferidos para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Conforme apurações, um dos pacientes permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio. Oitiva de testemunhas e outras diligências estão em andamento com o objetivo de identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.