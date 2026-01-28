Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Bahia: ataque a tiros deixa dois homens feridos na porta de casa

Suspeitos chegaram de moto e atiraram contra as vítimas, que estavam sentadas na calçada

Luan Julião

Por Luan Julião

28/01/2026 - 13:14 h | Atualizada em 28/01/2026 - 13:28

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio
Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio -

Dois moradores do distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na noite de segunda-feira, 26. As vítimas estavam sentadas em frente a uma residência quando foram surpreendidas pelos disparos.

De acordo com registros que circulam nas redes sociais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos tiros contra as vítimas. Mesmo ferido, um dos homens conseguiu correr e se refugiar dentro de um imóvel. Logo após a ação, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Três policiais ficam feridos em capotamento de viatura da PM na RMS
Ex-presidiário morre em troca de tiros com a PM na Bahia
Jovem é morto em ataque a tiros em bar na Boca do Rio

Um dos atingidos sofreu ferimentos no braço, no pé e no peito. O outro foi baleado no pescoço. Ambos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Nova Viçosa e, devido à gravidade do quadro clínico, foram transferidos para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Conforme apurações, um dos pacientes permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio. Oitiva de testemunhas e outras diligências estão em andamento com o objetivo de identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros investigação policial Nova Viçosa Posto da Mata segurança pública Tentativa de Homicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Polícia Civil informou que instaurou inquérito para investigar a tentativa de homicídio
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x