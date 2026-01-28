VIOLÊNCIA
Jovem é morto em ataque a tiros em bar na Boca do Rio
Outros dois homens que estavam no estabelecimento também foram atingidos
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Um jovem de 28 anos foi morto, na noite desta terça-feira, 27, em um ataque a tiros dentro de um bar, localizado na Rua João Carlos do Sacramento, no bairro Boca do Rio, em Salvador.
Homens armados desceram do carro e invadiram o local, disparando contra Marcos Vinicius Miranda da Silva, que morreu na hora.
Outros dois homens, de 24 e 28 anos, também foram baleados: um no braço e na perna e o outro no joelho. Ambos foram socorridos ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e estão fora de risco.
Os disparos também atingiram imóveis da região, mas não há registros de outros feridos.
Leia Também:
Sobre as investigações
Após o ataque, agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), realizaram rondas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Não há informações sobre a motivação e autores do crime.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes