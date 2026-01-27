Homem é preso suspeito de agredir e matar pessoa em situação de rua

- Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 41 anos investigado por envolvimento na morte violenta de um morador em situação de rua, em Porto Seguro, no extremo sul do estado, foi preso nesta terça-feira, 27, durante cumprimento de ordem judicial.

O inquérito aponta que o crime teve origem em um briga que ocorreu em via pública, na Praça da Bandeira, no dia 20 deste mês. Durante o episódio, o investigado teria utilizado um objeto metálico para atacar a vítima, identificada como Felipe Chimite.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, registros de imagens foram decisivos para a identificação do suspeito. As imagens mostram a vítima sendo atingida repetidamente, inclusive após tentar se afastar das agressões. Em estado grave, Felipe foi socorrido e encaminhado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, onde morreu poucas horas depois.

A Polícia Civil informou que o óbito foi provocado pelas lesões decorrentes da violência sofrida. Com base no material coletado e em informações colhidas com testemunhas, equipes localizaram o investigado no bairro Areal, onde efetuaram a prisão.

O instrumento utilizado no ataque foi apreendido e será submetido a análise pericial. Após passar pelos procedimentos legais, o homem foi apresentado na delegacia e permanece sob custódia, aguardando decisão judicial. As investigações seguem para a conclusão do inquérito.