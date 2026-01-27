Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Homem é preso suspeito de agredir e matar pessoa em situação de rua

investigado teria utilizado um objeto metálico para atacar a vítima, identificada como Felipe Chimite

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/01/2026 - 22:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso suspeito de agredir e matar pessoa em situação de rua
-

Um homem de 41 anos investigado por envolvimento na morte violenta de um morador em situação de rua, em Porto Seguro, no extremo sul do estado, foi preso nesta terça-feira, 27, durante cumprimento de ordem judicial.

O inquérito aponta que o crime teve origem em um briga que ocorreu em via pública, na Praça da Bandeira, no dia 20 deste mês. Durante o episódio, o investigado teria utilizado um objeto metálico para atacar a vítima, identificada como Felipe Chimite.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, registros de imagens foram decisivos para a identificação do suspeito. As imagens mostram a vítima sendo atingida repetidamente, inclusive após tentar se afastar das agressões. Em estado grave, Felipe foi socorrido e encaminhado ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, onde morreu poucas horas depois.

Leia Também:

Motociclista suspeito de estuprar passageira em Salvador é preso
Stalker é preso após perseguir mulher por três anos a pedido de Deus
Casal suspeito de matar idoso com panela de pressão é preso em Salvador

A Polícia Civil informou que o óbito foi provocado pelas lesões decorrentes da violência sofrida. Com base no material coletado e em informações colhidas com testemunhas, equipes localizaram o investigado no bairro Areal, onde efetuaram a prisão.

O instrumento utilizado no ataque foi apreendido e será submetido a análise pericial. Após passar pelos procedimentos legais, o homem foi apresentado na delegacia e permanece sob custódia, aguardando decisão judicial. As investigações seguem para a conclusão do inquérito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Extremo Sul da Bahia investigação policial morte violenta Polícia Civil porto seguro segurança pública violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x