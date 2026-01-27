INVESTIGAÇÃO
Motociclista suspeito de estuprar passageira em Salvador é preso
Investigações apontam que ele teria se aproveitado da condição de motorista para conduzir passageiras a locais isolados e cometer os crimes
Por Leilane Teixeira
O motociclista por app Dejailton Soares, suspeito de cometer abusos sexuais contra mulheres durante corridas de moto em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 27, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.
As investigações apontam que ele teria se aproveitado da condição de motorista para conduzir passageiras a locais isolados e cometer os crimes. Pelo menos duas mulheres formalizaram denúncias contra o suspeito, relatando episódios semelhantes de violência.
Denúncias
O caso passou a ser investigado em novembro de 2025, quando uma jovem de 18 anos procurou a polícia para relatar que havia sido violentada durante uma corrida noturna. Segundo o depoimento, o trajeto solicitado foi alterado sem consentimento e terminou em uma região de mata, onde ocorreu o estupro.
A vítima contou ainda que, antes da violência, o condutor manteve aproximações físicas forçadas, mesmo diante da resistência dela. Após conseguir escapar, a jovem pediu ajuda e recebeu atendimento policial e médico.
Mais uma vítima
Durante a apuração, outra mulher relatou ter sido estuprada em circunstâncias semelhantes, em uma área próxima ao Aeroporto de Salvador, no mês de abril. A coincidência nos relatos reforçou as suspeitas e contribuiu para o avanço do inquérito.
Ainda no ano passado, o advogado que acompanhava a defesa do investigado deixou o caso. A Polícia Civil segue analisando o material reunido e não descarta a existência de novas vítimas.
Após a prisão, Djailton foi levado para a Casa da Mulher Brasileira, na capital baiana, onde permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.
