INVESTIGAÇÃO

Motociclista suspeito de estuprar passageira em Salvador é preso

Investigações apontam que ele teria se aproveitado da condição de motorista para conduzir passageiras a locais isolados e cometer os crimes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/01/2026 - 20:48 h

Imagem ilustrativa da imagem Motociclista suspeito de estuprar passageira em Salvador é preso
-

O motociclista por app Dejailton Soares, suspeito de cometer abusos sexuais contra mulheres durante corridas de moto em Salvador, foi preso nesta terça-feira, 27, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

As investigações apontam que ele teria se aproveitado da condição de motorista para conduzir passageiras a locais isolados e cometer os crimes. Pelo menos duas mulheres formalizaram denúncias contra o suspeito, relatando episódios semelhantes de violência.

Denúncias

O caso passou a ser investigado em novembro de 2025, quando uma jovem de 18 anos procurou a polícia para relatar que havia sido violentada durante uma corrida noturna. Segundo o depoimento, o trajeto solicitado foi alterado sem consentimento e terminou em uma região de mata, onde ocorreu o estupro.

A vítima contou ainda que, antes da violência, o condutor manteve aproximações físicas forçadas, mesmo diante da resistência dela. Após conseguir escapar, a jovem pediu ajuda e recebeu atendimento policial e médico.

Leia Também:

Stalker é preso após perseguir mulher por três anos a pedido de Deus
Casal suspeito de matar idoso com panela de pressão é preso em Salvador
Ataque a tiros deixa adolescente de 15 anos morto e outro ferido

Mais uma vítima

Durante a apuração, outra mulher relatou ter sido estuprada em circunstâncias semelhantes, em uma área próxima ao Aeroporto de Salvador, no mês de abril. A coincidência nos relatos reforçou as suspeitas e contribuiu para o avanço do inquérito.

Ainda no ano passado, o advogado que acompanhava a defesa do investigado deixou o caso. A Polícia Civil segue analisando o material reunido e não descarta a existência de novas vítimas.

Após a prisão, Djailton foi levado para a Casa da Mulher Brasileira, na capital baiana, onde permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

abuso sexual Casa da Mulher Brasileira crime sexual estupro Polícia Civil recôncavo baiano Salvador segurança pública Transporte por Aplicativo Violência contra a mulher

