HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem morre após granada explodir durante confronto em Valéria

Ação com o BOPE ocorreu na noite desta terça-feira, 27

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/01/2026 - 8:11 h

Bope encontrou suspeito caído em área de mata
Bope encontrou suspeito caído em área de mata -

Um homem identificado como Robson da Silva e Souza, conhecido como 'Coringa', morreu após confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), na noite desta terça-feira, 27, em Valéria. O suspeito estava com uma granada no cinto, que teria causado uma explosão.

O confronto teve início durante uma ronda policial na comunidade, quando os agentes se depararam com um grupo de homens armados, que passou a atirar e fugiu em direção a uma área de mata.

Robson da Silva e Souza, conhecido como 'Coringa'
Robson da Silva e Souza, conhecido como 'Coringa' | Foto: Reprodução

Durante a perseguição, foi possível ouvir uma explosão. Após o cessar fogo, os policiais encontraram o suspeito ferido caído ao solo. Segundo a polícia, a granada que estava presa ao cinto dele teria provocado o ocorrido. Os outros membros do grupo escaparam.

O suspeito, que segundo informações preliminares obtidas pelo MASSA!, já pertenceu à facção criminosa Katiara, foi socorrido, levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

bope conflito policial explosão fação criminosa granada Valéria

