Ex-presidiário morre em troca de tiros com a PM na Bahia

Um homem de 35 anos foi morto na noite desta terça-feira, 27, durante um confronto contra policiais militares em Feira de Santana, município do centro-norte da Bahia. O caso ocorreu na na Rua Chaguazes, em uma área conhecida como Ilha das Cobras, no bairro Conceição.

O suspeito era Cleidson Ribeiro de Jesus, conhecido como “Banguelo”, “Nego Banguela” ou “Nego”. Ele era ex-presidiário do Conjunto Penal do município e apontado como traficante.

A área do crime é conhecida por episódios, devido à constante disputa entre facções criminosas.

Sobre a operação

Segundo nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que, na ocasião, agentes realizavam um policiamento na região, quando avistaram três indivíduos armados. De acordo com o relato, ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram e sentido a uma edificação e efetuaram disparos contra os agentes.

Houve o revide e, após cessar-fogo, um deles foi encontrado ao solo com uma arma de fogo e drogas. De acordoc om o texto, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Cleriston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, os militares apreenderam um revólver, 35 porções de cocaína, pedras de crack, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. O material foi encaminhado à delegacia da região, para registro da ocorrência.

Histórico do suspeito

Cleidson respondia a 18 processos criminais, com registros entre 2010 e 2024, por crimes como roubo majorado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e violência doméstica contra a mulher.

Além disso, ele era investigado por um homicídio em novembro de 2025, na mesma região.