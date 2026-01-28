Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Ex-presidiário morre em troca de tiros com a PM na Bahia

Suspeito era apontado como integrante de uma facção criminosa e investigado por um homicídio ocorrido em novembro de 2025

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 11:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ex-presidiário morre em troca de tiros com a PM na Bahia
-

Um homem de 35 anos foi morto na noite desta terça-feira, 27, durante um confronto contra policiais militares em Feira de Santana, município do centro-norte da Bahia. O caso ocorreu na na Rua Chaguazes, em uma área conhecida como Ilha das Cobras, no bairro Conceição.

O suspeito era Cleidson Ribeiro de Jesus, conhecido como “Banguelo”, “Nego Banguela” ou “Nego”. Ele era ex-presidiário do Conjunto Penal do município e apontado como traficante.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A área do crime é conhecida por episódios, devido à constante disputa entre facções criminosas.

Sobre a operação

Segundo nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que, na ocasião, agentes realizavam um policiamento na região, quando avistaram três indivíduos armados. De acordo com o relato, ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram e sentido a uma edificação e efetuaram disparos contra os agentes.

Houve o revide e, após cessar-fogo, um deles foi encontrado ao solo com uma arma de fogo e drogas. De acordoc om o texto, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Cleriston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, os militares apreenderam um revólver, 35 porções de cocaína, pedras de crack, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. O material foi encaminhado à delegacia da região, para registro da ocorrência.

Leia Também:

Jovem é morto em ataque a tiros em bar na Boca do Rio
Homem morre após granada explodir no seu cinto durante confronto em Salvador
Homem é preso suspeito de agredir e matar pessoa em situação de rua

Histórico do suspeito

Cleidson respondia a 18 processos criminais, com registros entre 2010 e 2024, por crimes como roubo majorado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e violência doméstica contra a mulher.

Além disso, ele era investigado por um homicídio em novembro de 2025, na mesma região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conflito policial crime organizado Facções criminosas feira de santana HOMICÍDIO tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x