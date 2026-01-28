Menu
ACIDENTE

Três policiais ficam feridos em capotamento de viatura da PM na RMS

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 12:16 h | Atualizada em 28/01/2026 - 13:12

Imagem ilustrativa da imagem Três policiais ficam feridos em capotamento de viatura da PM na RMS
-

Três policiais militares ficaram feridos, após uma viatura pertencente a 59ª Companhia Independente da Polícia Militar capotar, na manhã desta quarta-feira, 28. O acidente foi registrado na Estrada do Coco, na BA- 099, próximo à praia de Guarajuba, localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que dois agentes apresentaram escoriações leves e foram encaminhados ao hospital com uma ambulância.

Um terceiro policial foi socorrido pelo helicóptero da Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer), com suspeita de fratura em um dos membros inferiores e ferimento na região da cabeça, sendo levado para a unidade hospitalar.

Causa do acidente

Em nota eviada à reportagem, a PM disse que, durante o acompanhamento de um automóvel com restrição de clonagem, a viatura perdeu o controle, devido à pista molhada, saiu da via e capotou.

Outras guarnições foram acionadas imediatamente para prestar apoio e garantir a segurança do local. Equipes de resgate e atendimento médico realizaram o socorro aos policiais.

Ver todas

