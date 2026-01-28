ACIDENTE
Três policiais ficam feridos em capotamento de viatura da PM na RMS
Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira
Por Luiza Nascimento
Três policiais militares ficaram feridos, após uma viatura pertencente a 59ª Companhia Independente da Polícia Militar capotar, na manhã desta quarta-feira, 28. O acidente foi registrado na Estrada do Coco, na BA- 099, próximo à praia de Guarajuba, localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que dois agentes apresentaram escoriações leves e foram encaminhados ao hospital com uma ambulância.
Um terceiro policial foi socorrido pelo helicóptero da Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer), com suspeita de fratura em um dos membros inferiores e ferimento na região da cabeça, sendo levado para a unidade hospitalar.
Causa do acidente
Em nota eviada à reportagem, a PM disse que, durante o acompanhamento de um automóvel com restrição de clonagem, a viatura perdeu o controle, devido à pista molhada, saiu da via e capotou.
Outras guarnições foram acionadas imediatamente para prestar apoio e garantir a segurança do local. Equipes de resgate e atendimento médico realizaram o socorro aos policiais.
