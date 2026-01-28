EXPANSÃO
Bahia investe R$ 26 milhões para ampliar abastecimento de água
Projeto vai beneficiar mais de 7 mil habitantes em três municípios
Por Rodrigo Tardio
O Governo da Bahia deu mais um passo na expansão da rede de saneamento básico do estado nesta quarta-feira, 28. Em ato realizado na Governadoria, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou as ordens de serviço para a implantação de novos sistemas de abastecimento de água que vão beneficiar os municípios de Santa Maria da Vitória, Feira da Mata e Bom Jesus da Lapa.
O investimento total é de R$ 26,48 milhões, viabilizados por meio de uma parceria entre o Ministério das Cidades, por intermédio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), e o tesouro estadual.
Ao todo, 7,3 mil baianos, residentes majoritariamente em comunidades rurais e distritos, passarão a ter água tratada em suas residências.
Fortalecimento municipal
Durante a cerimônia, o governador ressaltou que o aporte financeiro estadual e federal é decisivo para as gestões municipais.
“É um investimento que as prefeituras dificilmente conseguiriam fazer sozinhas. Seguimos trabalhando para levar água tratada às cidades e aos distritos. Vamos seguir juntos, fortalecendo essa parceria”, destacou Jerônimo Rodrigues.
As obras vão ser executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento (Cerb), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento (SIHS). Para o presidente da Cerb, Jaime Vieira Lima, a ação é uma medida afirmativa.
"A Bahia lidera projetos de saneamento com atenção especial à zona rural, cuidando de populações historicamente invisibilizadas”, afirmou.
Distribuição dos benefícios
O maior volume de recursos vai ser destinado a Santa Maria da Vitória, onde serão investidos R$ 11,1 milhões para atender mais de 4 mil pessoas em 10 localidades, incluindo Cuscuzeiro e Riacho das Águas.
Em Feira da Mata, o sistema orçado em R$ 8,3 milhões vai atender 614 moradores de sete comunidades. O prefeito Valmir Macedo celebrou a conquista.
"Com esse apoio, a cidade cresce e a saúde da população melhora significativamente".
Já em Bom Jesus da Lapa, o aporte inicial é de R$ 7 milhões, beneficiando cerca de 1,9 mil pessoas.
