Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEM BAIANO!

Copa do Brasil: veja os confrontos da 2ª fase e mandos de campo da 1ª

A CBF realizou o sorteio nesta quarta-feira, 28, no Rio de Janeiro

Marina Branco

Por Marina Branco

28/01/2026 - 16:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Copa do Brasil
Copa do Brasil -

Todos com adversários, todos os objetivos traçados - a Confederação Brasileira de Futebol realizou nesta quarta-feira, 28, o sorteio que definiu os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, foram confirmados os mandos de campo da primeira fase da competição nacional, delineando os primeiros passos do torneio.

Grande parte dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estreia na Copa do Brasil já na segunda fase. Os cruzamentos seguem um modelo previamente estabelecido pela CBF, com a divisão das equipes em oito potes, obedecendo à lógica A x H, B x G, C x F e D x E.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A formação dos potes leva em consideração o Ranking Nacional de Clubes. Ao todo, a segunda fase contará com 88 equipes, sendo 74 clubes melhor posicionados no ranking somados aos 14 times que avançarem da primeira fase, que completarão os potes G e H.

Leia Também:

Time baiano fundado em 2023 vai jogar a Copa do Brasil pela primeira vez
Copa do Brasil: CBF define data para sorteio da primeira fase com baiano classificado
CBF toma decisão que vai mudar mais uma vez a Copa do Brasil de 2026

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, os clubes ingressam no torneio a partir de três critérios distintos. Pelo primeiro critério, os times da Série A entram diretamente na quinta fase.

O segundo contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o terceiro reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.

A primeira fase da Copa do Brasil será disputada nos dias 18 e 19 de fevereiro, também em jogos únicos. Já as partidas da segunda fase serão disputadas em jogos únicos, com datas previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil:

  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina-SC ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • ASA-AL x Operário-MT
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima-RR x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Londrina-PR x Penedense-AL
  • Capital-TO x Manaus
  • Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
  • Imperatriz-MA x Amazonas
  • Figueirense x Azuriz-PR
  • Santa Cruz-PE x Sousa-PB
  • CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Avaí x Porto Vitória-ES
  • Portuguesa-SP x Altos-PI
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Mandos de campo da primeira fase

  • Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
  • Ivenhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira-RJ
  • Gama-DF x Monte Roraima-RR
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-TO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
  • Betim-MG x Piauí-PI
  • América-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina-SC x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

clubes de futebol copa do brasil Mandos de campo primeira fase série b Sorteio de confrontos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Copa do Brasil
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Copa do Brasil
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Copa do Brasil
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Copa do Brasil
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x