Copa do Brasil: veja os confrontos da 2ª fase e mandos de campo da 1ª
A CBF realizou o sorteio nesta quarta-feira, 28, no Rio de Janeiro
Por Marina Branco
Todos com adversários, todos os objetivos traçados - a Confederação Brasileira de Futebol realizou nesta quarta-feira, 28, o sorteio que definiu os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, foram confirmados os mandos de campo da primeira fase da competição nacional, delineando os primeiros passos do torneio.
Grande parte dos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estreia na Copa do Brasil já na segunda fase. Os cruzamentos seguem um modelo previamente estabelecido pela CBF, com a divisão das equipes em oito potes, obedecendo à lógica A x H, B x G, C x F e D x E.
A formação dos potes leva em consideração o Ranking Nacional de Clubes. Ao todo, a segunda fase contará com 88 equipes, sendo 74 clubes melhor posicionados no ranking somados aos 14 times que avançarem da primeira fase, que completarão os potes G e H.
De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, os clubes ingressam no torneio a partir de três critérios distintos. Pelo primeiro critério, os times da Série A entram diretamente na quinta fase.
O segundo contempla os campeões das copas regionais, além dos vencedores da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o terceiro reúne as equipes classificadas por meio dos campeonatos estaduais.
A primeira fase da Copa do Brasil será disputada nos dias 18 e 19 de fevereiro, também em jogos únicos. Já as partidas da segunda fase serão disputadas em jogos únicos, com datas previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.
Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil:
- América-MG x América-SE ou Tirol-CE
- Ivenhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
- América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- Anápolis-GO x Cianorte-PR
- Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
- Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou FC Pantanal-MS
- Rio Branco-ES x Athletic-MG
- Manauara-AM x Itabaiana-SE
- Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
- Castanhal-PA x Guarani-SP
- Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
- Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- Santa Catarina-SC ou IAPE-MA x Cuiabá
- Novorizontino x Nacional-AM
- Mixto-MT x Botafogo-PB
- São Luiz-RS x Maranhão
- Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
- Joinville-SC x CSA-AL
- São Bernardo-SP x Atlético-BA
- ASA-AL x Operário-MT
- Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
- Tombense-MG x Oratório-AP
- Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
- Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
- Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
- Retrô-PE x Uberlândia-MG
- Boavista-RJ x Maringá-PR
- Trem-AP x Fluminense-PI
- Gama-DF ou Monte Roraima-RR x Goiás
- Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
- Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
- Londrina-PR x Penedense-AL
- Capital-TO x Manaus
- Juazeirense-BA x Capital-DF
- Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
- Imperatriz-MA x Amazonas
- Figueirense x Azuriz-PR
- Santa Cruz-PE x Sousa-PB
- CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
- Avaí x Porto Vitória-ES
- Portuguesa-SP x Altos-PI
- Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
Mandos de campo da primeira fase
- Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
- Ivenhema-MS x Independente-AP
- Baré-RR x Madureira-RJ
- Gama-DF x Monte Roraima-RR
- Galvez-AC x Guaporé-RO
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
- Araguaína-TO x Primavera-SP
- Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
- Betim-MG x Piauí-PI
- América-SE x Tirol-CE
- Santa Catarina-SC x IAPE-MA
- Porto-BA x Serra Branca-PB
- Maguary-PE x Laguna-RN
- Primavera-MT x Bragantino-PA
