Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOB PRESSÃO

Decisão judicial exige plano imediato para conter inundações em Jequié

Zé Cocá (PP) deve iniciar obras em até um ano para sanar alagamentos históricos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

28/01/2026 - 17:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP)
Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP) -

A Justiça baiana determinou, na última segunda-feira, 26, que o Município de Jequié, gestão do prefeito Zé Cocá (PP), realize a fiscalização e a implementação de um sistema adequado de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano.

A decisão liminar é fruto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio da promotora de Justiça Donizete Alves de Oliveira.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo da medida é mitigar os constantes alagamentos que atingem diversos bairros da cidade, resultando em prejuízos materiais e riscos à segurança da população.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

De acordo com o MPBA, a via judicial foi a alternativa restante após o Município recusar a formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que buscava resolver o problema de forma administrativa.

Diagnóstico e prazos

A decisão impõe uma série de obrigações imediatas à gestão municipal. O Município deverá elaborar um relatório técnico detalhado que identifique as áreas de maior vulnerabilidade, descreva a infraestrutura de drenagem atual e aponte as causas estruturais das inundações em cada ponto crítico.

Além do diagnóstico, a Prefeitura está obrigada a desenvolver um projeto técnico global para o sistema de águas pluviais. O cronograma estabelecido pela Justiça prevê que a execução das obras comece em, no máximo, um ano.

Após o início das intervenções, a gestão deve apresentar relatórios semestrais de monitoramento para garantir o cumprimento do plano e a transparência das ações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alagamentos Drenagem de águas pluviais gestão municipal Jequié justiça Ministério Público da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP)
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP)
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP)
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Zé Cocá, prefeito de Jequié (PP)
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x