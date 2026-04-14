Nikolas Ferreira diz estar “em oração” pela liberdade de Ramagem

Siga o A TARDE no Google

Nikolas Ferreira está orando pela liberdade de Ramagem - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse na noite de segunda-feira, 13, que está “em oração” pelo ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos.

“Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas”, escreveu o parlamentar na rede X (antigo Twitter).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja:

Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 13, 2026

Entenda a prisão

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), Ramagem foi preso por questões migratórias em Orlando, na Flórida.

“A prisão é fruto da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular”, afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Condenado na trama golpista

Ramagem deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Ele é acusado de integrar o núcleo central da trama que tinha como objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Ramagem para o início do cumprimento da pena. O processo está em tramitação na Justiça norte-americana.

Ramagem também aguarda a análise de um pedido de asilo político feito ao governo de Donald Trump.

Ofensiva do PL

Após a prisão, parlamentares do PL afirmaram ter protocolado, junto à embaixada dos Estados Unidos, um pedido de asilo político em favor de Ramagem.

A expectativa, no entanto, é que a prisão possa resultar na deportação por questões migratórias ou no avanço do processo de extradição solicitado pelo Brasil.