PRESO NOS EUA
Nikolas Ferreira diz estar “em oração” pela liberdade de Ramagem
Condenado por tentativa de golpe, ex-deputado foi preso nos EUA
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse na noite de segunda-feira, 13, que está “em oração” pelo ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) dos Estados Unidos.
“Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas”, escreveu o parlamentar na rede X (antigo Twitter).
Veja:
Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas.— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 13, 2026
Entenda a prisão
De acordo com informações da Polícia Federal (PF), Ramagem foi preso por questões migratórias em Orlando, na Flórida.
“A prisão é fruto da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular”, afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.
Condenado na trama golpista
Ramagem deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Ele é acusado de integrar o núcleo central da trama que tinha como objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.
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Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição de Ramagem para o início do cumprimento da pena. O processo está em tramitação na Justiça norte-americana.
Ramagem também aguarda a análise de um pedido de asilo político feito ao governo de Donald Trump.
Ofensiva do PL
Após a prisão, parlamentares do PL afirmaram ter protocolado, junto à embaixada dos Estados Unidos, um pedido de asilo político em favor de Ramagem.
A expectativa, no entanto, é que a prisão possa resultar na deportação por questões migratórias ou no avanço do processo de extradição solicitado pelo Brasil.
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