POLÍCIA
Motociclista é baleado no pescoço por PM influencer em Salvador
Diego Corrêa alegou legítima defesa em um vídeo publicado nas redes sociais
Um motociclista foi baleado no pescoço durante uma ocorrência envolvendo o policial militar Diego Corrêa, na madrugada desta sexta-feira, 1º, no bairro de Pernambués, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o policial, que estava fora de serviço, efetuou um disparo alegando legítima defesa após um homem, que estaria em um veículo obstruindo a via, fazer menção de sacar uma arma.
O homem baleado foi socorrido por uma guarnição da Polícia Militar da Bahia e encaminhado a uma unidade de saúde. Após o ocorrido, o policial se apresentou espontaneamente no posto policial do Hospital Roberto Santos, onde prestou depoimento.
O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que instaurou inquérito e realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Versão do policial
Em vídeo publicado nas redes sociais, o policial relatou seguia de carro quando percebeu um motociclista trafegando em zigue-zague atrás dele. Ao acessar um viaduto, segundo ele, o homem reduziu a velocidade, o que levantou suspeita de uma possível emboscada.
Ainda conforme o relato, ao passar pelo motociclista, o policial se identificou e realizou a abordagem. Nesse momento, afirma que o homem colocou a mão na cintura, o que motivou o disparo.
“Eu falei ‘polícia, perdeu’, o cara meteu a mão na cintura”, declarou.
Após o tiro, o motociclista teria fugido, mas foi localizado e detido pouco depois por equipes da Polícia Militar. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Veja vídeo:
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