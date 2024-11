PM influencer, Diego Corrêa deixa prisão após 30 dias

Diego Corrêa - Foto: Reprodução

Após 30 dias preso administrativamente no Batalhão de Choque de Lauro de Freitas, o soldado da Polícia Militar e influenciador Diego Corrêa foi liberado da cadeia na madrugada desta quarta-feira, 13. Ele foi apreendidoem 14 de outubro após declarações polêmicas em podcasts.

Nas redes sociais, uma publicação compartilhada com o perfil de Côrrea mostrou o momento em que ele deixou o presídio e foi recebido por amigos nas primeiras horas da madrugada desta quarta.

Em um comunicado, a PM informou que a prisão do soldado ocorreu devido a "condutas que violam o código de conduta militar, entre elas a apologia à letalidade policial sob o pretexto de defender a família, discurso que é incompatível com os princípios da PMBA. Além de ofensas públicas à honra de autoridades públicas constituídas, sem qualquer fundamento",

Após cumprir a punição de 30 dias na cadeia, o PM não deverá retornar imediatamente às suas atividades nas ruas de Salvador.

Conforme apuração do Portal MASSA!, ele ainda precisará cumprir 60 dias de trabalho administrativo, com restrição ao uso de armas de fogo, a partir do dia 24 de novembro.