"Levar onde o povo está": a aposta de Jerônimo para saúde e educação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou as estratégias das gestões petistas para a saúde e a educação, durante participação, neste sábado, 2, da primeira plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), que aconteceu em Irecê, no norte do estado.

O evento contou com a presença de nomes como o do ex-ministro Rui Costa (PT) e do senador Otto Alencar (PSD-BA), além de prefeitos, deputados e representantes de oito partidos que integram a base aliada. A ausência ficou por conta do senador Jaques Wagner (PT-BA), que cumpre missão oficial na China — ele enviou mensagem por vídeo.

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No seu discurso, Jerônimo, que é pré-candidato à reeleição ao Palácio de Ondina, enfatizou os esforços da gestão estadual para ampliar o acesso a serviços essenciais na região, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

“Nós estamos reparando um passado cruel, trazendo água, estrada, dignidade. A nossa decisão é trazer a saúde mais perto e a educação mais perto das pessoas”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a estratégia de interiorização dos serviços públicos, com a ampliação de policlínicas, hospitais regionais e o fortalecimento da educação superior no interior.

“Não é tirar o povo de um local para outro distante. É levar o serviço até onde o povo está. Essa é a lógica do nosso governo”, acrescentou o governador da Bahia.

Jerônimo lamenta morte de criança em ação policial: "Acompanharei as investigações"

O governador Jerônimo Rodrigues lamentou a morte de uma criança durante um confronto armado ocorrido na madrugada de sexta-feira, 1º, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Em nota, ele afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares.

"Recebi com tristeza a informação do que aconteceu no Engenho Velho da Federação. Me solidarizo com a família da criança que perdeu a vida e com sua tia, que segue em recuperação. Deixo aqui meu abraço e todo o meu respeito nesse momento tão difícil", publicou nas redes sociais.

Em sua manifestação, Jerônimo afirmou que determinou o reforço do patrulhamento e das ações de inteligência na região.

“Reafirmo o compromisso do Governo do Estado da Bahia com o enfrentamento à violência e à ação de bandos criminosos, e informo que já determinei que a Secretaria da Segurança Pública reforce o patrulhamento e as ações de inteligência na região e adjacências. Todas as circunstâncias do caso estão sendo rigorosamente apuradas, e acompanharei de perto as investigações para o devido esclarecimento dos fatos”, declarou.