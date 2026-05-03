Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-324

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 621 - Foto: Reprodução/ViaBahia

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo, 3, após colidir com um caminhão na BR-324.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 621, sentido decrescente, no trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

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Nem a identidade e nem as circunstâncias do acidente foram divulgadas até o fechamento desta reportagem.

O Portal A TARDE entrou em contado com a PRF para obter atualizações do caso e aguarda retorno.