BAHIA
Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-324
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 621
Um motociclista morreu na madrugada deste domingo, 3, após colidir com um caminhão na BR-324.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 621, sentido decrescente, no trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)
Nem a identidade e nem as circunstâncias do acidente foram divulgadas até o fechamento desta reportagem.
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O Portal A TARDE entrou em contado com a PRF para obter atualizações do caso e aguarda retorno.
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