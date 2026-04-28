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BAHIA

Duas pessoas morrem em acidente com ônibus de igreja que saiu da Bahia

Mais de 30 fiéis que estavam no veículo ficaram feridos

Luiza Nascimento
Por

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Acidente deixa dois mortos
Acidente deixa dois mortos - Foto: PRF/Divulgação

Motorista e passageira morreram em acidente envolvendo um ônibus da Igreja Batista Bíblica e uma carreta carregada de açúcar, na madrugada desta terça-feira, 28, na BR-050, trecho de Uberaba, em Minas Gerais. O veículo saiu do município de Buritirama, no oeste da Bahia, e tinha como destino São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus bateu no fundo carreta. Após a colisão, os veículos seguiram juntos por cerca de 70 metros, até que o ônibus se desprendeu, retornou em marcha à ré e parou no canteiro central, mas não chegou a tombar.

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Devido ao impacto, a passageira de 54 anos, e o condutor de 52, morreram no local.

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30 feridos

O ônibus, pertencente à Igreja Batista Bíblica, realizava uma excursão religiosa e transportava 57 passageiros e dois motoristas.

Além das vítimas fatais, 30 pessoas ficaram feridas, inclusive um bebê de um ano, e foram encaminhadas para diferentes unidades hospitalares, de acordo com a gravidade.

Pelo menos 10 delas estavam em estado grave, mas não há informação sobre o estado de saúde delas.

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