Mulher presa por tentar entrar com drogas em presídio é GCM de Itabuna

A mulher presa em flagrante ao tentar entrar no Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, com drogas e comprimidos para disfunção erétil escondidos em materiais de limpeza é agente da Guarda Civil Municipal. O caso ocorreu na última sexta-feira, 24, e segue sob investigação.

De acordo com informações da unidade prisional, porções de maconha estavam ocultas dentro de cabos e cabeças de vassouras que seriam entregues a um interno. A irregularidade foi identificada durante o procedimento de revista obrigatória, com o uso de scanner e equipamento de raio-X, que detectaram volumes suspeitos nos objetos.

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Em nota, a Prefeitura de Itabuna informou que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a “possível infração criminal” da agente. A investigação será conduzida pela Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Sesop), e tramitará sob sigilo.

Ainda segundo a prefeitura, no fim de semana, a Justiça concedeu prisão domiciliar à agente, com uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares. A decisão considerou o fato de ela ser mãe de um bebê em fase de amamentação.

A Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia informou que o interno que receberia o material já foi identificado e que medidas administrativas também serão adotadas no âmbito do sistema prisional.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 gramas de substância análoga à maconha e dez comprimidos com características semelhantes a medicamentos para disfunção erétil. O material, segundo a apuração inicial, seria destinado ao irmão da suspeita, que está custodiado na unidade.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Itabuna, através da Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) vão apurar possível infração criminal de uma agente da Guarda Civil Municipal presa em flagrante com substância análoga a maconha e comprimidos para disfunção erétil acondicionados em cabos e cabeças de vassouras que seriam entregues a um interno do Conjunto Penal de Itabuna.

A mulher foi presa em flagrante na sexta-feira, dia 24, ao tentar entrar n unidade prisional. As drogas foram identificadas durante a revista obrigatória de materiais com o uso de scanner, antes da entrada de visitantes. Os objetos passaram por um equipamento de raios-X, quando agentes penais identificaram algo estranho dentro dos cabos das vassouras.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 gramas da substância análoga a maconha e 10 comprimidos azuis, com características semelhantes a medicamento para disfunção erétil, que seriam entregues ao irmão dela, que se encontra custodiado na unidade prisional de Itabuna.

No final de semana, um juiz criminal concedeu prisão domiciliar a acusada com uso de tornozeleira eletrônica e medidas cautelares, já que ela é mãe de um bebê em fase de amamentação. O procedimento interno da Guarda Civil Municipal para apuração dos fatos graves correrá sob sigilo.