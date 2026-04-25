Mulher tenta entrar em presídio com remédio para disfunção erétil escondido na vassoura

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- Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar levar drogas e remédio para dentro do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, escondendo o material de forma inusitada: dentro de utensílios de limpeza.

A tentativa ocorreu na sexta-feira, 24, durante o procedimento de entrada de visitantes. Segundo a administração da unidade, os objetos passaram por inspeção em equipamento de raio-X, quando agentes penais perceberam irregularidades nos cabos de vassouras.

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A partir da suspeita, foi feita uma verificação detalhada, que revelou:

porções de maconha ocultas tanto nos cabos quanto nas bases dos itens

comprimidos com características semelhantes a medicamentos usados para disfunção erétil.

Apreensão

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 gramas da droga e dez comprimidos. O material seria destinado a um interno do presídio, que já foi identificado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A mulher foi detida no local e encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

De acordo com informações da unidade prisional, a apreensão ocorreu após um alerta prévio de inteligência, o que levou ao reforço na fiscalização durante as revistas.