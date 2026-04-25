Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Mulher tenta entrar em presídio com remédio para disfunção erétil escondido na vassoura

Suspeita escondia maconha e comprimidos dentro de materiais de limpeza para levar a interno em Itabuna

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Mulher tenta entrar em presídio com remédio para disfunção erétil escondido na vassoura
-

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar levar drogas e remédio para dentro do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, escondendo o material de forma inusitada: dentro de utensílios de limpeza.

A tentativa ocorreu na sexta-feira, 24, durante o procedimento de entrada de visitantes. Segundo a administração da unidade, os objetos passaram por inspeção em equipamento de raio-X, quando agentes penais perceberam irregularidades nos cabos de vassouras.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A partir da suspeita, foi feita uma verificação detalhada, que revelou:

  • porções de maconha ocultas tanto nos cabos quanto nas bases dos itens
  • comprimidos com características semelhantes a medicamentos usados para disfunção erétil.

Apreensão

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 gramas da droga e dez comprimidos. O material seria destinado a um interno do presídio, que já foi identificado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A mulher foi detida no local e encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado.

De acordo com informações da unidade prisional, a apreensão ocorreu após um alerta prévio de inteligência, o que levou ao reforço na fiscalização durante as revistas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia drogas itabuna Polícia sistema prisional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

x