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ESTADO DE SAÚDE

Segurança esfaqueado no Fórum Eleitoral de Camaçari recebe alta hospitalar

O suspeito teria atacado o agente com uma faca, no intuito de tentar pegar a arma do vigilante

Leilane Teixeira
Por

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Fórum Eleitoral de Camaçari
Fórum Eleitoral de Camaçari - Foto: Divulgação/TRE-BA

O segurança agredido e esfaqueado no Fórum Eleitoral do município de Camaçari durante uma tentativa de roubo nesta segunda-feira, 27, recebeu alta, está em casa e passa bem, segundo informações repassadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Segundo o órgão, a "equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal esteve nos cartórios e adotou todas as medidas cabíveis, garantindo o acolhimento e o acompanhamento físico e mental dos servidores(as), colaboradores(as) e do profissional que sofreu a agressão".

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Ainda de acordo com o TRE, o Regional baiano "seguirá dando todo suporte necessário, reafirmando seu compromisso com a segurança e com o bem-estar de todos(as)".

A estrutura em questão abriga os Cartórios das 170ª e 171ª Zonas Eleitorais. Apesar do ocorrido, os Cartórios Eleitorais de Camaçari seguem abertos para atendimento ao público no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Fórum Eleitoral de Camaçari
Fórum Eleitoral de Camaçari | Foto: Divulgação/TRE-BA

Relembre o crime

Um homem morreu, na manhã desta segunda-feira, 27, após tentar roubar a arma de um segurança no fórum do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado no bairro Ponto Certo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O suspeito teria atacado o agente com uma faca, no intuito de tentar pegar a arma. Ao perceber a ação, o profissional acabou disparando em legítima defesa, baleando o homem, que morreu na hora.

Mesmo conseguindo se defender do ataque, o segurança foi esfaqueado no braço e precisou ser socorrido para um hospital local, mas não corre risco de morte.

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Tags:

camaçari Fórum Eleitoral Polícia Segurança

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