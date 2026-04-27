Homem é morto ao tentar roubar arma de segurança em fórum da Bahia

Um homem morreu, na manhã desta segunda-feira, 27, após tentar roubar a arma de um segurança no fórum do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado no bairro Ponto Certo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O suspeito teria atacado o agente com uma faca, no intuito de tentar pegar a arma. Ao perceber a ação, o profissional acabou disparando em legítima defesa, baleando o homem, que morreu na hora.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM foram acionados para averiguar a informação.

O homem foi identificado como Alexandre dos Santos, segundo informações do programa Balanço Geral, da Record TV.



Segurança esfaqueado

Mesmo conseguindo se defender do ataque, o segurança foi esfaqueado no braço e precisou ser socorrido para um hospital local, mas não corre risco de morte.

Em contato com a reportagem, a Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da ocorrência, confirmou o caso, afirmando estar em fase de registro.

Veja nota do TRE

"É com profundo pesar que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informa que, na manhã desta segunda-feira (27), foi registrada uma situação de violência física nas dependências do Fórum Eleitoral do município de Camaçari, estrutura que abriga os cartórios das 170ª e 171ª Zonas Eleitorais.

Um cidadão, após a realização de serviço eleitoral, agrediu com arma branca (faca), o agente de segurança, profissional terceirizado vinculado à empresa contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Diante da situação de iminente risco à sua integridade física e a de eleitores(as) e servidores(as) presentes no cartório, o vigilante reagiu, efetuando disparos de arma de fogo, o que resultou no óbito do agressor ainda no local.

A Polícia Militar do Estado da Bahia foi acionada e realizou os primeiros procedimentos no local, realizando o isolamento da área e prestando o atendimento inicial à ocorrência. Considerando que os fatos ocorreram no interior do prédio da Justiça Eleitoral, a Polícia Federal foi devidamente acionada para a realização de perícia e demais procedimentos investigativos cabíveis.

O vigilante recebeu atendimento imediato por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), encontrando-se, até o momento, fora de risco de morte. O TRE-BA segue prestando todo apoio necessário ao agente ferido, bem como acompanhando o caso junto às autoridades competentes.

Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade física do corpo funcional do TRE-BA e usuários dos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente neste período de grande fluxo de atendimento, em razão do fechamento do cadastro eleitoral.

Apesar do robusto plano de segurança para o processo eleitoral, após o caso, o TRE-BA informa que medidas de reforço na segurança serão adotadas para os Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Público em toda Bahia.

O atendimento continua sendo prestado no Cartório Eleitoral de Camaçari nesta segunda-feira (27), até as 14 horas. Contudo, o TRE-BA sugere que os eleitores e as eleitoras, - exceto aqueles(as) que estão pendentes de coleta biométrica-, busquem o Autoatendimento da Justiça Eleitoral pelo site www.tre-ba.jus.br."