Mais de 70 membros da Bamor são detidos com bombas, facas e porretes

Setenta e sete integrantes da torcida organizada do Bahia, Bamor Nova Era, foram conduzidos para uma delegacia de Salvador no sábado, 25, antes da partida contra o Santos, que ocorreu na Fonte Nova.

O caso ocorreu na Praça Agnelo de Brito, no bairro Boca do Rio. Dos apreendidos, 33 eram menores de idade.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 39ª CIPM, da Rondesp Atlântico e do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foram acionados após denúncia de tumulto, vandalismo e perturbação do sossego público.

Após o acionamento, os militares foram ao local, onde flagraram os indivíduos. Segundo a PM, ao perceberem a aproximação das guarnições, os suspeitos iniciaram uma fuga, abandonando alguns veículos na localidade. No entanto, 77 deles foram alcançados, abordados e detidos.

Após as buscas, foram apreendidos:

oito bombas caseiras;

quatro facas;

dois porretes;

um taco de beisebol;

uma soqueira;

foguete;

máscaras.

Os veículos, todo material apreendido e os detidos foram encaminhados às unidades especializadas da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Outra ocorrência registrada

No mesmo dia, integrantes da Bamor foram detidos com explosivos, mas nesse caso, no bairro de Nazaré. Dois homens e duas mulheres foram detidos.

A ação foi realizada por policiais militares da 2ª CIPM, que realizavam rondas na a Avenida Joana Angélica, quando visualizaram um tumulto envolvendo os suspeitos.

Antes da apresentação policial, um dos indivíduos foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris.

Após contenção e abordagem do grupo, os agentes encontraram:

34 pinos análogos à cocaína;

nove porções de maconha;

três socos ingleses;

dois artefatos explosivos caseiros;

três celulares.

Materiais apreendidos em Nazaré | Foto: Divulgação/ 2ª CIPM

Torcida organizada repudia a ação

Em nota, veiculada neste domingo, 26, através das redes sociais, a Torcida Bamor Nova Era, que teve os 77 integrantes detidos, repudiou a situação que classificou como "abuso de autoridade e covardia policial".

"Ressaltamos que o nosso espaço opera em estrita conformidade com a lei, possuindo todos os alvarás e documentações atualizados, além de seguir um regimento interno rígido", disse a torcida.

Além disso, o texto diz entender a atuação das forças de segurança, mas acredita que ela deve estar pautada na legalidade, no respeito e na proteção da vida, jamais na intimidação ou na arbitrariedade.

"São inúmeras as ocorrências marcadas por truculência e excesso, muitas delas sem qualquer tipo de justificativa, que têm atingido até mesmo ambulantes, mulheres e crianças que frequentam o nosso espaço. Há meses vêm sendo divulgadas imagens que denunciam a péssima atuação das guarnições comandadas pelo Major Cleiton de Jesus e evidenciam a falta de preparo das mesmas", continuou.

A Bamor Nova Era pediu apoio da Corregedoria da Polícia Militar para investigar a situação para responsabilizar os agentes que, de acordo com o texto, teriam cometido tal abuso.

"Após mais um grave episódio na noite de ontem e diante de todas as provas coletadas ao longo de diversos jogos, a torcida Bamor exige que a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia instaure uma rigorosa e imediata apuração dos fatos, a fim de identificar e responsabilizar os agentes envolvidos, garantindo a integridade física e moral de todos os cidadãos presentes nos jogos do Esporte Clube Bahia", enfatizou.

A nota termida afirmando que os integrantes buscarão por justiça, atpe que toda a situação seja solucionada.

"Deixamos claro que não nos curvaremos diante das injustiças citadas e buscaremos todos os órgãos competentes e instâncias jurídicas necessárias para defender a Nação Tricolor e preservar a história da nossa instituição", finalizou.

Imagens da abordagem | Foto: Reprodução

Veja pronunciamento da Bamor na íntegra:

Bahia x Santos

Após sair dois gols atrás no placar, o Esporte Clube Bahia reagiu diante do Santos, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, e assegurou um empate em partida que caminhava para mais uma derrota melancólica na temporada.