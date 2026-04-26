POLÍCIA
Membros da Bamor são presos com explosivos antes do jogo contra Santos
Integrantes da torcida organizada do Bahia estavam a caminho da Fonte Nova
Integrantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, foram presos com explosivos momentos antes do jogo contra o Santos, realizado na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador. Ao todo, dois homens e duas mulheres foram detidos.
A ação foi realizada por policiais militares da 2ª CIPM, que realizavam rondas na a Avenida Joana Angélica, quando visualizaram um tumulto envolvendo os suspeitos.
Antes da apresentação policial, um dos indivíduos foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris.
Após contenção e abordagem do grupo, os agentes encontraram:
- 34 pinos análogos à cocaína;
- nove porções de maconha;
- três socos ingleses;
- dois artefatos explosivos caseiros;
- três celulares.
Os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram apresentados à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Leia Também:
Bahia x Santos
Após sair dois gols atrás no placar, o Esporte Clube Bahia reagiu diante do Santos,em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, e assegurou um empate em partida que caminhava para mais uma derrota melancólica na temporada.
Com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para a 4ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada em caso de vitórias de São Paulo, Athletico e Coritiba, que ainda entram em campo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes