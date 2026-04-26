Membros da Bamor são presos com explosivos antes do jogo contra Santos

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Materiais apreendidos - Foto: Divulgação/ 2ª CIPM

Integrantes da Bamor, torcida organizada do Bahia, foram presos com explosivos momentos antes do jogo contra o Santos, realizado na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador. Ao todo, dois homens e duas mulheres foram detidos.

A ação foi realizada por policiais militares da 2ª CIPM, que realizavam rondas na a Avenida Joana Angélica, quando visualizaram um tumulto envolvendo os suspeitos.

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Antes da apresentação policial, um dos indivíduos foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vale dos Barris.

Após contenção e abordagem do grupo, os agentes encontraram:

34 pinos análogos à cocaína;

nove porções de maconha;

três socos ingleses;

dois artefatos explosivos caseiros;

três celulares.

Os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram apresentados à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Bahia x Santos

Após sair dois gols atrás no placar, o Esporte Clube Bahia reagiu diante do Santos,em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, e assegurou um empate em partida que caminhava para mais uma derrota melancólica na temporada.

Com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para a 4ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada em caso de vitórias de São Paulo, Athletico e Coritiba, que ainda entram em campo.