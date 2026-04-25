Homem é preso por compartilhar vídeos íntimos de ex-namoradas na BA

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Foto Ilustrativa - Foto: Ilustrativa: Ascom-PCBA

Um homem, de 22 anos, foi preso nesta sexta-feira, 24, por filmar e compartilhar vídeos íntimos de ex-namoradas em Brejões, na região do Vale do Jiquiriçá, na Bahia. As vítimas tinham 14 e 16 anos, na época dos fatos.

De acordo com as investigações, o suspeito gravava, armazenava e, posteriormente, compartilhava o conteúdo pornográfico. Ele também é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, intimidação sistemática, bullying e perseguição contra mulher.

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A prisão integrou a operação Privacidade Hackeada, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial (DT/Brejões), com o reforço do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI).

Ele foi localizado na própria casa e conduzido para a Delegacia Territorial do município. Agora, o suspeito segue custodiado à disposição da Justiça.

As investigações seguem no objetivo de localizar e prender outros possíveis envolvidos no caso.

Operação Privacidade Hackeada

O delegado da DT de Brejões, Álef Augusto, responsável pela ação, ressaltou a importância da atuação rápida e precisa da polícia judiciária no combate aos crimes sexuais e à violência doméstica.

"A operação representa mais um passo firme no enfrentamento a esse tipo de criminalidade, garantindo que os responsáveis sejam identificados, presos e responsabilizados”, disse.