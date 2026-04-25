Ciclista morre atropelado por veículo do Correios em rodovia baiana

Siga o A TARDE no Google

Vítima Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos - Foto: Reprodução

Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo do Correios, na BA-001, trecho de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso ocorreu na última quinta-feira, 23, no bairro Vale Verde.

A vítima, identificada como Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos, morreu no local. Segundo informações da TV Santa Cruz, o motorista do veículo prestou assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, quando a equipe chegou, o homem já estava sem vida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) registrou a ocorrência como morte em decorrência de acidente de trânsito e expediu guias periciais e de remoção. Diligências estão realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O reportagem também entrou em contato com o Correios, mas até a publicação da matéria, não obteve retorno.

Outros acidentes em rodovias baianas

Além das rodovias estaduais, as federais também têm registro de acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas últimas 24h, foram registradas as seguintes ocorrências:

Um passageiro morreu e um motorista ficou ferido em um acidente em São Desidério, na BR-135, às 20h30 de sexta-feira, 24. Houve um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo dois carros.

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, após um sinistro de trânsito do tipo colisão Frontal, envolvendo um veículo não identificado e uma motocicleta. O caso ocorreu em Jeremoabo, na BR-235, por volta das 23h40 desta sexta-feira, 24.

Já neste sábado, 25, às 11h34, aconteceu um transbordo de carga de veículo envolvido em sinistro, na BR-324, trecho de Amélia Rodrigues. Houve interdição parcial da pista, mas o trânsito já está livre.

À tarde, por volta das 14h02, na BR-324, trecho de Candeias, pessoas ficaram feridas em um acidente do tipo colisão traseira entre dois veículos. Apesar do congestionamento inicial, a pista já está liberada.