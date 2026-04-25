ACIDENTE
Ciclista morre atropelado por veículo do Correios em rodovia baiana
Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos, faleceu no local
Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo do Correios, na BA-001, trecho de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso ocorreu na última quinta-feira, 23, no bairro Vale Verde.
A vítima, identificada como Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos, morreu no local. Segundo informações da TV Santa Cruz, o motorista do veículo prestou assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, quando a equipe chegou, o homem já estava sem vida.
Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil disse que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) registrou a ocorrência como morte em decorrência de acidente de trânsito e expediu guias periciais e de remoção. Diligências estão realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.
O reportagem também entrou em contato com o Correios, mas até a publicação da matéria, não obteve retorno.
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Outros acidentes em rodovias baianas
Além das rodovias estaduais, as federais também têm registro de acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas últimas 24h, foram registradas as seguintes ocorrências:
Um passageiro morreu e um motorista ficou ferido em um acidente em São Desidério, na BR-135, às 20h30 de sexta-feira, 24. Houve um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo dois carros.
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, após um sinistro de trânsito do tipo colisão Frontal, envolvendo um veículo não identificado e uma motocicleta. O caso ocorreu em Jeremoabo, na BR-235, por volta das 23h40 desta sexta-feira, 24.
Já neste sábado, 25, às 11h34, aconteceu um transbordo de carga de veículo envolvido em sinistro, na BR-324, trecho de Amélia Rodrigues. Houve interdição parcial da pista, mas o trânsito já está livre.
À tarde, por volta das 14h02, na BR-324, trecho de Candeias, pessoas ficaram feridas em um acidente do tipo colisão traseira entre dois veículos. Apesar do congestionamento inicial, a pista já está liberada.
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