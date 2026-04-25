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MERCADO DE TRABALHO

Bahia tem 76 mil informais em apps e secretário cobra proteção

"Empresas precisam garantir condições mais justas de remuneração e dignidade previdenciária", afirma Augusto Vasconcelos

Yuri Abreu
Por

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Estado da Bahia conta com cerca de 76 mil profissionais trabalhando por aplicativos, segundo pesquisa
Estado da Bahia conta com cerca de 76 mil profissionais trabalhando por aplicativos, segundo pesquisa -

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, defendeu a urgência de regulamentação do trabalho por aplicativo, após um estudo apontar a existência de cerca de 76 mil profissionais atuando no setor no estado.

Os dados de 2024 fazem parte do levantamento “Perfil dos Trabalhadores de Transporte por Aplicativo”, realizado pelo Observatório do Trabalho, uma ferramenta de inteligência socioeconômica que integra o órgão estadual em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

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Além disso, na própria Bahia, o estudo aponta que mais de 80% desses trabalhadores não contam com cobertura previdenciária. O cenário, conforme a pesquisa, reforça a necessidade de criar regras que garantam melhores condições de trabalho, remuneração e proteção social para motoristas e entregadores.

“As empresas de plataformas por aplicativo lucram muito com a atividade desses trabalhadores e precisam garantir condições mais justas de remuneração e dignidade previdenciária", afirmou o titular da Setre.

Representação

O levantamento evidencia a dimensão da atividade no estado, em que os trabalhadores por aplicativo representam 1,4% dos ocupados, sendo aproximadamente 52 mil apenas no transporte de passageiros, o que reforça o peso do setor na geração de renda.

Apesar disso, a maioria dos trabalhadores não contribui para a Previdência e enfrenta rendimentos que, em geral, não ultrapassam dois salários mínimos, mesmo com custos elevados de manutenção e longas jornadas de trabalho.

Augusto Vasconcelos defende urgência de regulamentação do trabalho por aplicativo
Augusto Vasconcelos defende urgência de regulamentação do trabalho por aplicativo | Foto: Ricardo Filho/Setre

"Se ocorre um acidente, esses profissionais, na maioria das vezes, ficam desamparados e arcam sozinhos com os riscos da atividade, apesar da alta rentabilidade proporcionada aos empresários”, completou Augusto Vasconcelos.

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Tags:

aplicativos augusto vasconcelos Bahia informalidade

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