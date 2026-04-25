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POLÍCIA

Assaltante é baleado e chora após tentativa de roubo: "Eu tenho filho"

Caso ocorreu na Grande São Paulo

Redação
Por Redação

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Caso ocorreu em São Paulo
Caso ocorreu em São Paulo -

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um assaltante aparece chorando após tentar roubar um mercado em Barueri, na Grande São Paulo, na manhã da última quarta-feira, 22.

Durante as filmagens, o suspeito aparece ferido e se arrastando, para não ser preso. “Eu moro aqui na rua de baixo, você me conhece. Perdão, eu tenho filho pequeno, irmão. Perdão, eu te retorno. Só quero ir embora”, disse o homem.

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Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Nas imagens, o suspeito, usando capuz preto e óculos escuros, entra no estabelecimento e anuncia o assalto com uma arma na mão. No entanto, ao tentar fugir com cerca de R$ 120, o comerciante reagiu, sacou uma pistola e atirou contra o suspeito.

O homem foi preso em flagrante por roubo pela Polícia Militar de São Paulo, que também recuperou o valor levado. Além disso, foram apreendidas a arma do suspeito, uma garrucha calibre .22, e a arma do comerciante.

A Delegacia de Polícia de Barueri registrou o caso como roubo a estabelecimento comercial e localização e apreensão de veículo.

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