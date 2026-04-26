Foragida por furto no metrô de SP é presa na Rodoviária de Salvador

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Rodoviária de Salvador - Foto: Divulgação

Uma mulher que estava foragida após praticar um furto no metrô de São Paulo, foi presa na no Terminal Rodoviário de Salvador, localizada no bairro Águas Claras. O caso ocorreu na sexta-feira, 24.

As equipes policiais conseguiram capturar a suspeita no momento em que ela tentava fugir para o município de Abaíra, na Chapada Diamantina, Centro-Sul da Bahia. Após a abordagem, a mulher, que não foi identificada, foi conduzida à unidade policial para as formalidades legais, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Detalhes das investigações

A captura resulta do trabalho integrado de inteligência e das diligências realizadas para a localização da investigada.



O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), e em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA), cumpriu o mandado de prisão preventiva.

A ação aconteceu em apoio à Operação Artemis, para eferuar a ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Falta de segurança no metrô de São Paulo

O caso de furto no metrô da capital paulista não foi isolado. De acordo com dados recentes da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), de janeiro a novembro de 2025, houve mais de 15 mil furtos e roubos de celulares no transporte público.

O número equivale a uma média de 46 casos por dia. Desses incidentes, 14.609 aconteceram em trens e metrôs.

Além disso, nos dois primeiros meses de 2025, foram registrados mais de 4 mil casos de furto, roubo ou lesão corporal nas imediações das estações de metrô.

Roubo no metrô de Salvador

Já em Salvador, recentemente um caso de roubo foi registrado. Um casal é investigado por roubar o celular de uma mulherutilizando uma arma de fogo, em 29 de dezembro de 2025.

O homem foi preso no dia 20 de março, no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) quando foi cumprido um mandado de prisão preventiva foi cumprido na ocasião.

Já a jovem, de 21 anos, foi localizada no dia 14 de abril, no município Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano.

Mulher suspeita de roubo no metrô de Salvador | Foto: Reprodução

Na época, a CCR Metrô, empresa que administra o sistema, enviou um posicionamento para o portal A TARDE.

"O Metrô Bahia destaca que atua de forma integrada com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia e com a Polícia Civil da Bahia, cuja investigação célere e eficiente, somada ao compartilhamento de informações e imagens do metrô, foi fundamental para o desfecho do referido caso.

A Concessionária acrescenta que o sistema metroviário é monitorado por mais de 2 mil câmeras, e rondas estratégicas são realizadas pelos Agentes de Atendimento e Segurança.

A empresa reafirma seu compromisso com a segurança dos clientes e colaboradores, reforçando a importância da cooperação permanente entre concessionária e autoridades para garantir um transporte cada vez mais seguro para a população."