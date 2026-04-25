Patrão é preso por matar e esconder corpo de barman na Bahia

Vinícius Oliveira Lemos - Foto: Reprodução

Um homem foi preso, nesta sexta-feira, 24, por suspeita de assassinar e esconder o corpo do jovem Vinícius Oliveira Lemos, de 23 anos, em Itacaré, no Sul da Bahia. O investigado, de 39 anos, era patrão da vítima.

Vinícius trabalhava como barman em uma pizzaria e restaurante da cidade, localizado no bairro Pituba. Ele foi visto pela última vez em 5 de março, no estabelecimento comercial, por volta das 23h.

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De acordo com ainvestigação policial, foram reunidos elementos que indicaram que o proprietário do local teria agredido a vítima após o encerramento do expediente, havendo indícios de posterior ocultação do cadáver.

Durante a apuração, foram identificados vestígios de sangue no local e em um veículo utilizado pelo suspeito, além de registros de movimentações consideradas suspeitas durante a madrugada seguinte ao desaparecimento.

Investigações

Logo após o crime, o patrão teria deixado o município, permanecendo em local incerto até o cumprimento da ordem judicial.

O mandado foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial de Itacaré. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, com o indiciamento do investigado e a representação pela prisão preventiva, posteriormente deferida.

Até o momento, não há informações sobre o corpo, ou acerca do que teria motivado o assassinato. As investigações seguem em andamento, com o objetivo de esclarecer completamente o caso, localizar o corpo da vítima e apurar eventual participação de outras pessoas no crime.