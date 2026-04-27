Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

11 ANOS DEPOIS

PMs vão a júri popular por morte de jovem em Salvador após 11 anos

Jovem foi decapitado, carbonizado e teve órgãos genitais retirados, em 2014

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem PMs vão a júri popular por morte de jovem em Salvador após 11 anos
-

Sete policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pela morte de Geovane Mascarenhas de Santana irão a júri popular nesta segunda-feira, 27, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, 11 anos depois do crime.

Os acusados respondem por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também são réus por roubo qualificado e, com exceção de Jailson Gomes Oliveira, por ocultação de cadáver.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem são os policiais?

  • Cláudio Bonfim Borges;
  • Jesimiel da Silva Resende;
  • Daniel Pereira de Sousa Santos;
  • Alan Morais Galiza dos Santos;
  • Alex Santos Caetano;
  • Roberto dos Santos Oliveira;
  • Jailson Gomes Oliveira

Relembre o crime

De acordo com a denúncia do MP-BA, o crime ocorreu em 2 de agosto de 2014. Na ocasião, Geovane pilotava uma motocicleta quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Em seguida, foi colocado na viatura junto com o veículo e levado até a Rua Luiz Maria. Depois, os policiais seguiram para outro ponto, onde o jovem foi morto.

Ainda segundo o Ministério Público, após o assassinato, os agentes incendiaram o corpo da vítima na tentativa de ocultar o crime e abandonaram os restos mortais no Parque São Bartolomeu. A motocicleta e o celular de Geovane teriam sido levados pelos policiais.

Na denúncia, o MP-BA sustenta que os militares agiram de forma deliberada, escolhendo a vítima e impedindo qualquer possibilidade de defesa. O órgão afirma que Geovane foi surpreendido, detido sem justificativa legal e mantido sob custódia antes de ser executado.

Leia Também:

Idosa presa por injúria racial em Salvador é solta pela Justiça
“Falso advogado”: suspeito foragido de Santa Catarina é preso na Bahia
Dupla é presa por imobilizar e queimar funcionário deficiente na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gerovane Mascarenhas HOMICÍDIO Júri polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

x