11 ANOS DEPOIS
PMs vão a júri popular por morte de jovem em Salvador após 11 anos
Jovem foi decapitado, carbonizado e teve órgãos genitais retirados, em 2014
Siga o A TARDE no Google
Sete policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pela morte de Geovane Mascarenhas de Santana irão a júri popular nesta segunda-feira, 27, às 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, 11 anos depois do crime.
Os acusados respondem por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles também são réus por roubo qualificado e, com exceção de Jailson Gomes Oliveira, por ocultação de cadáver.
Quem são os policiais?
- Cláudio Bonfim Borges;
- Jesimiel da Silva Resende;
- Daniel Pereira de Sousa Santos;
- Alan Morais Galiza dos Santos;
- Alex Santos Caetano;
- Roberto dos Santos Oliveira;
- Jailson Gomes Oliveira
Relembre o crime
De acordo com a denúncia do MP-BA, o crime ocorreu em 2 de agosto de 2014. Na ocasião, Geovane pilotava uma motocicleta quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Em seguida, foi colocado na viatura junto com o veículo e levado até a Rua Luiz Maria. Depois, os policiais seguiram para outro ponto, onde o jovem foi morto.
Ainda segundo o Ministério Público, após o assassinato, os agentes incendiaram o corpo da vítima na tentativa de ocultar o crime e abandonaram os restos mortais no Parque São Bartolomeu. A motocicleta e o celular de Geovane teriam sido levados pelos policiais.
Na denúncia, o MP-BA sustenta que os militares agiram de forma deliberada, escolhendo a vítima e impedindo qualquer possibilidade de defesa. O órgão afirma que Geovane foi surpreendido, detido sem justificativa legal e mantido sob custódia antes de ser executado.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes