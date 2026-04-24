Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Dupla é presa por imobilizar e queimar funcionário deficiente na Bahia

Crime teria sido motivado por racismo; vítima foi queimada com ferro quente

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Dois homens, um de 39 e outro de 27 anos foram presos pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) investigados pelos crimes de lesão corporal, tortura e racismo contra um trabalhador deficiente na Bahia. Conforme as investigações, eles queimaram um trabalhador deficiente com ferro quente.

A prisão foi efetuada nesta quarta-feira, 22, no município de Livramento de Nossa Senhora. Os crimes ocorreram no centro do município no dia 8 de abril.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, a vítima é um homem de 26 anos, com deficiência auditiva. Ele foi queimado com uma haste de ferro quente por um dos suspeitos, enquanto era imobilizado pelo outro.

Ainda de acordo com as apurações, a vítima trabalhava para um dos investigados.

Leia Também:

Mulher é presa por desviar R$ 200 mil de empresa que chefiava na Bahia
Idoso é preso por suspeita de estuprar neta de 7 anos na Bahia
Suspeito de matar mulher em paredão de São Marcos é preso em Salvador
Adolescente envolvido em sequestro em shopping de Salvador é apreendido

Motivação racista

Conforme o delegado responsável pelo caso Antônio Cláudio Pereira Oliveira, há indícios de que o crime teria uma motivação racista.

“As investigações apontam que a vítima foi submetida a um ato de extrema violência, com indícios de motivação racista. O trabalho policial segue com a coleta de depoimentos, realização de perícias e outras diligências para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, destacou.

A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Minério).

A dupla foi encaminhada à unidade policial, onde foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. Eles seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Polícia racismo tortura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil da Bahia
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Polícia Civil da Bahia
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Polícia Civil da Bahia
Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Polícia Civil da Bahia
Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

x