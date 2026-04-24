Dupla é presa por imobilizar e queimar funcionário deficiente na Bahia

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom PC-BA

Dois homens, um de 39 e outro de 27 anos foram presos pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) investigados pelos crimes de lesão corporal, tortura e racismo contra um trabalhador deficiente na Bahia. Conforme as investigações, eles queimaram um trabalhador deficiente com ferro quente.

A prisão foi efetuada nesta quarta-feira, 22, no município de Livramento de Nossa Senhora. Os crimes ocorreram no centro do município no dia 8 de abril.

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De acordo com as investigações, a vítima é um homem de 26 anos, com deficiência auditiva. Ele foi queimado com uma haste de ferro quente por um dos suspeitos, enquanto era imobilizado pelo outro.

Ainda de acordo com as apurações, a vítima trabalhava para um dos investigados.

Motivação racista

Conforme o delegado responsável pelo caso Antônio Cláudio Pereira Oliveira, há indícios de que o crime teria uma motivação racista.

“As investigações apontam que a vítima foi submetida a um ato de extrema violência, com indícios de motivação racista. O trabalho policial segue com a coleta de depoimentos, realização de perícias e outras diligências para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, destacou.

A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Minério).

A dupla foi encaminhada à unidade policial, onde foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. Eles seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.