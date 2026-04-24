Mulher é presa por desviar R$ 200 mil de empresa que chefiava na Bahia

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma mulher de 35 anos investigada por desvio de valores de uma empresa do setor agroindustrial que podem ter gerado um prejuízo superior a R$ 200 mil, foi presa pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nesta sexta-feira, 24, em Vitória da Conquista.

De acordo com a PC, as investigações apontam que o crime enquadrado como furto qualificado, com prejuízo superior a R$ 200 mil, teria ocorrido em 2025, período em que a suspeita exercia a função de chefia administrativa na empresa do setor agroindustrial, localizada no bairro Lagoa das Flores.

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Somado a isso, ainda conforme a corporação, existem indícios de que o esquema envolvia a inserção de operações fraudulentas como:

contratação de fretes inverídicos em nome da empresa;

possível emissão de notas fiscais irregulares.

Apreensão

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi apreendido um celular de uso pessoal da mulher, que será periciado e poderá contribuir para o avanço das investigações.

Celular apreendido | Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A ação decorre de inquérito policial instaurado a partir de denúncia formalizada após auditoria realizada por consultoria externa, que identificou inconsistências nas movimentações financeiras da empresa.

As diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos.