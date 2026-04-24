Suspeito de matar mulher em paredão de São Marcos é preso em Salvador

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Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem identificado como Italo Souza, de 29 anos, tido como o principal suspeito do homicídio de Anatalice Miranda Santos, de 33 anos, morta por um disparo de arma de fogo no bairro de São Marcos, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira, 24.

Ele foi detido por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) , em um condomínio na Vila Canária, em Salvador.

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Relembre o caso

A vítima, identificada como Anatalice Miranda Santos, de 33 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na madrugada do último domingo, 19 enquanto voltava de um festa no Bairro de São Marcos.

Ela foi socorrida para uma unidade hospitalar, porém não resistiu e veio a falecer nesta quinta-feira, 23, quatro dias após o incidente.

Suspeito prestou queixa por arma desaparecida

De acordo com a Polícia Civil (PC), ainda na quinta-feira, o suspeito, por meio de um advogado, compareceu à 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima) para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), alegando o desaparecimento da arma utilizada no crime.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe fossem realizados, agora, ele segue à disposição do Poder Judiciário.

As diligências seguem em andamento para que a arma de fogo utilizada no crime seja encontrada.