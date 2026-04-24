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POLÍCIA

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

Junior Alves foi socorrido para uma unidade hospitalar e um dos suspeitos foi preso

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em

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Junior Alves
Junior Alves -

O influenciador Junior Alves foi baleado, na manhã desta sexta-feira, 24, na região da Rótula do Abacaxi, próximo ao Acesso Norte. Segundo o relato, ele tentou separar uma briga, quando foi atingido por um vendedor que portava uma arma de fogo.

"Família, fui baleado aqui. Me deram um bocado de tiro aqui, um vendedor. Ninguém quer me dar socorro", relatou Junior, nas redes sociais.

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Em uma sequência de vídeos, o criador de conteúdo aparece ensanguentado e chorando, enquanto filma a situação e, ao mesmo tempo, pede socorro a motoristas que estão passando pelo local.

Junior consegue entrar em um carro, mas o motorista parece ter se recusado a levá-lo a uma unidade hospitalar.

Após alguns instantes, a vítima aparece chegando à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martin. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Roberto Santos.

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Veja o vídeo:

Supeito preso e outro foragido

Em nota enviada ao portal A TARDE, aPolícia Militarinformou que agentes da 58ª CIPM realizavam patrulhamento nas imediações, quando ouviram os disparos. Ao chegarem ao local, eles constataram o caso.

Um dos autores dos disparos foi identificado, abordado e preso. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e munições.

Outro envolvido conseguiu fugir antes da chegada da viatura. Rondas e buscas foram realizadas a fim de encontrar o outro suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. Não há informações sobre o que teria causado o desentendimento.

A Polícia Civil e o policiamento foi intensificado na região.

Quem é Junior Alves?

Conhecido pelo bordão "O dinheiro tá na rua", Junior acumula 105 mil seguidores no Instagram.

No perfil, ele compartilha a rotina como vendedor ambulante e vídeos de humor.

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Tags:

briga Rótula do Abacaxi Salvador

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