POLÍCIA
Estudante é morto em briga ao sair de escola em Pernambuco
Outro jovem também foi atingido pelo colega
Um estudante de 19 anos foi morto na noite desta quinta-feira, 23, após se envolver em uma briga na saída da escola, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Kaik Douglas da Silva Rodrigues foi golpeado no tórax.
Segundo a Polícia Civil, houve uma discussão entre três estudantes e, durante a briga, um deles portava uma arma branca e desferiu golpes contra os colegas.
A vítima chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Já o outro jovem atingido teve um ferimento nas costas, mas não permaneceu no local, portanto, não há informações sobre o estado de saúde dele. Relatos iniciais apontam que ele tem 17 anos e é irmão de Kaik, o que não foi confirmado pelas autoridades.
Até o momento, não foi divulgada a causa do desentendimento.
Leia Também:
Aulas suspensas
O caso ocorreu em frente à Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM), localizada no bairro Antônio Cassimiro, onde Kaik Douglas estudava.
A instituição lamentou o caso e suspendeu as aulas desta sexta-feira, 24.
Buscas pelo suspeito
Após o crime, o suspeito, que não foi formalmente identificado, fugiu do local. Agentes da Polícia Militar realizaram diligências a fim de localizá-lo, mas mas obtiveram sucesso.
A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio consumado, e busca adotar as medidas cabíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes