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POLÍCIA

Estudante é morto em briga ao sair de escola em Pernambuco

Outro jovem também foi atingido pelo colega

Luiza Nascimento
Por

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Vítima Kaik Douglas, de 19 anos
Vítima Kaik Douglas, de 19 anos -

Um estudante de 19 anos foi morto na noite desta quinta-feira, 23, após se envolver em uma briga na saída da escola, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Kaik Douglas da Silva Rodrigues foi golpeado no tórax.

Segundo a Polícia Civil, houve uma discussão entre três estudantes e, durante a briga, um deles portava uma arma branca e desferiu golpes contra os colegas.

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A vítima chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o outro jovem atingido teve um ferimento nas costas, mas não permaneceu no local, portanto, não há informações sobre o estado de saúde dele. Relatos iniciais apontam que ele tem 17 anos e é irmão de Kaik, o que não foi confirmado pelas autoridades.

Até o momento, não foi divulgada a causa do desentendimento.

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Aulas suspensas

O caso ocorreu em frente à Escola de Referência em Ensino Médio e Fundamental (EREMFEM), localizada no bairro Antônio Cassimiro, onde Kaik Douglas estudava.

A instituição lamentou o caso e suspendeu as aulas desta sexta-feira, 24.

Buscas pelo suspeito

Após o crime, o suspeito, que não foi formalmente identificado, fugiu do local. Agentes da Polícia Militar realizaram diligências a fim de localizá-lo, mas mas obtiveram sucesso.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio consumado, e busca adotar as medidas cabíveis.

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Tags:

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