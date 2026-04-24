Servidora é morta após homem com capacete invadir casa na Bahia

Sinaria Dias da Silva - Foto: Reprodução

Uma servidora de 35 anos foi morta a tiros dentro da própria casa, no município Sítio do Mato, no oeste da Bahia. Sinaria Dias da Silva foi assassinada após um motociclista entrar na residência e, ainda com o capacete na cabeça, efetuar os disparos.

O crime ocorreu na noite da última quarta-feira, 22, no bairro de Caixa D'Água, na Rua B.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 38ª CIPM receberam a informação e, ao chegarem no local, encontraram a vítima com marcas de tiros. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar da perícia e removeção do corpo.

Vítima deixa três filhos

Sinara era mãe de três filhos e era auxiliar de serviços geraisdo Programa Saúde da Família do bairro. Em nota, a Prefeitura de Sítio do Mato lamentou o ocorrido.

"Sinara era uma profissional dedicada, que contribuía diariamente com seu trabalho e cuidado junto à comunidade [...] Neste momento de dor e indignação, nos solidarizamos com todos que sofrem essa perda, pedindo a Deus que traga conforto e força para enfrentar esse momento tão difícil", disse trecho da nota.